ДАШАМША (D-10)

ॐ गुरवे नमः

Деятельность каждого рождённого человека проявляет его Сущность.
Именно благодаря этой деятельности человек выражает себя другим.
Деятельность это не обязательно профессия, и не всегда карьера,
и порой не является источником дохода для содержания себя и близких.
Правильный выбор сферы деятельности это Успех для Вас и общества.
Деятельность является составляющим для Вашего Предназначения.
Это всё не одно и тоже и в этой статье я помогу в этом разобраться.

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27 Накшатр для Украины — основа Курма-чакры

ॐ गुरवे नमः

В данной статье я объясню спасательное средство
для каждой области Украины на основе Курма-чакры.

Курма-чакра предназначена для определения
происходящего на определённой территории
будь то целый мир, или определённая страна, или область,
или город, или другой населённый пункт, или даже дом / квартира.

Об возможностях Курма-чакры я ранее сделал статью и желающим
глубже вникнуть в эту чакру целесообразно досконально изучить её.

Вот карта Украины, в которой 25 областей
и два города со специальным статусом Киев и Севастополь
(согласно Конституции Украины (часть 3 статья 133) категория
административно-территориальных единиц Украины первого уровня)

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МАНТРЫ ДЛЯ ПОБЕДЫ УКРАИНЫ!

ॐ गुरवे नमः

С незапамятных времён люди обращались к Богам за помощью.
Одной из основных молитв была просьба о защите Божествами.
С течением времени выработались определённые Правила,
и наблюдения подтвердили действенность этих обращений.


Многие священные древние тексты говорят умеющим понимать.
Для примера приведу священный текст Куларнава-Тантра (глава 10),
где Великий Шри Шива милостиво объясняет Шри Парвати Мудрость.
Расположу эти важные наставления в скрытом тексте под знаком «+»
(текст специально сделал в этом стиле, чтобы читающий проявил усилие)

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ВОПРОСЫ КАСАЕМЫЕ ВОЙНЫ

ॐ गुरवे नमः

В это сложное для многих время, после того как Россия, совершив
непозволительное предательское преступление, напала на Украину,
несмотря на обязательства защищать (Будапештский меморандум),
после вывода ядерного оружия и 16 ноября 1994 принятия закона
с гарантиями безопасности, у многих людей возникают вопросы
о судьбе родственников, друзей, близких или дорогих им людей,
какой город будет захвачен и как именно закончится эта война.

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Россия и Украина — ПРОТИВОСТОЯНИЕ

ॐ गुरवे नमः

Каждый из нас решает в этой жизни возникшие задачи.
И нередко так бывает, что задача решается нестандартно.
Предлагаю задачу, где белые ходят и ставят мат в три хода.
Эту шахматную задачку я выбрал из множества других,
так как победить белые фигуры могут, как и Украина
Россию, только похожим оригинальным способом.

Опытные Астрологи знают, что Джйотиш имеет множество разделов,
основными (наиболее важными) из которых являются четыре ветви:
Джатака ||| Мухурта ||| Прашна ||| Нимитта

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УПАЙА ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ВОЙНЫ И ПОБЕДЫ УКРАИНЫ

ॐ गुरवे नमः

24 февраля 2022 года Путин объявил войну Украине,
отправив российских солдат на неминуемую смерть,
а сам же спрятался в подземном бункере на Урале.
Это именно так, а значит так и следует обозначить.
Пусть россияне понимают это и сделают выводы!

Это война уже забрала тысячи жизней и может забрать ещё больше.
В данной статье я постараюсь объяснить всем благочестивым людям
необходимую Упайа для прекращения этой ужасной и глупой войны.
Упайа (उपाय) это коррективное средство для исправления ситуации.
Даже если у Вас нет опыта, то всё равно Вы сможете всё выполнить.

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Нападение Путина на Украину

ॐ गुरवे नमः

24 февраля 2022 года в 04:41:30 по Киевскому времени
Путин, после своего выступления по российскому ТВ,
совершил полномасштабное нападение на Украину!!!

То, что это произойдёт, я определил около года назад
и написал об этом в своей ветке ФБ и в статье своего блога
(тогда в это мало кто поверил, и многие писали об ошибке).

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Многоуровневый анализ гороскопа

ॐ गुरवे नमः

Уровень анализа карты может быть разным, и, к сожалению, многие современники
делают поверхностный анализ (в видеорежиме / на скорую руку), что недопустимо.
В данной статье я приведу пример углублённого исследования карты рождения.
Даже лотос в пруду раскрывает свое величие только благодаря глубоким корням.

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Джйотиш и Шахматы

ॐ गुरवे नमः

БОЛЬШОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ карт рождения ШАХМАТИСТОВ
на основе Сокровенного ДЖЙОТИШ (Ведической Астрологии)

Шахматы — высокоинтеллектуальная игра из древней Индии, которой по
некоторым оценкам может быть около двух тысяч лет или даже ещё больше.
За это время шахматы несколько видоизменялись и усовершенствовались.
Древние трактаты говорят, что Сарватобхадра чакра это основа шахмат.

Те, кто кто могут использовать эту чакру, поймут, что это действительно так.
Как Сарватобхадра шахматами тоже могут по достоинству пользоваться
только мыслящие люди, склонные к анализу и умеющие разобрать любую
ситуацию на несколько ходов вперёд, что предполагает большую эрудицию.

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Йога-Таттва-Упанишада

ॐ गुरवे नमः

ЙОГА-ТАТТВА-УПАНИШАДА
(сущность йоги)

ОУМ!

Пусть Брахман будет нам защитой!
Пусть Брахман будет нам Учителем!
Пусть наша энергия будет бесконечной!
Пусть никогда не будет ограничений этому Сознанию!
Пусть обретём мы вечный покой!

Оум! Шанти! Шанти! Шанти!

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ज्योतिष
Shri Jyotish Acubens