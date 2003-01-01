ДАШАМША (D-10)

दान
В сокровенных текстах Бхригу Муни объясняет
какую огромную пользу получает дарящий.
दानपति – тот кто оказывает благотворительность
способен выполнить Предназначение.
В эпоху Кали-Йуга пожертвование является
обязательным и способствует освобождению.
Щедрое дарение должно быть человеку, который
посвятил свою жизнь служению Верховному Господу.
Ваша благотворительность мне жертвуется дальше,
создавая круговорот добра во Вселенной.
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Если Ваше чистое Сердце пожелает выразить
пожертвование или поддержать исследования,
Вы сможете это сделать по нижеприведённым реквизитам:
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|PayPal
|[email protected]
|$
|Приват-Банк
|4149 4993 1041 3610
|UAH
|Приват-Банк
|4731 2191 1843 4673
|EUR
|Приват-Банк
|4149 4996 1023 9665
|USD
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Все карты реальные и действующие, созданные
специально для пожертвований за мой труд от Вас
для последующих пожертвований другим (круговорот добра).
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Если Вам удобней это сделать через другие системы,
такие как «Western Union» или «MoneyGram» и т. д.,
то Вы сможете это сделать, написав на
личную почту – [email protected]