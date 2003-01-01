ДАШАМША (D-10)

ॐ गुरवे नमः

В данной статье я объясню спасательное средство

для каждой области Украины на основе Курма-чакры.

Курма-чакра предназначена для определения

происходящего на определённой территории —

будь то целый мир, или определённая страна, или область,

или город, или другой населённый пункт, или даже дом / квартира.

Об возможностях Курма-чакры я ранее сделал статью и желающим

глубже вникнуть в эту чакру целесообразно досконально изучить её.

Вот карта Украины, в которой 25 областей

и два города со специальным статусом — Киев и Севастополь

(согласно Конституции Украины (часть 3 статья 133) категория

административно-территориальных единиц Украины первого уровня)