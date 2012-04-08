ॐ गुरवे नमः

Несколько важных советов Ведической Астрологии

Some important Vedic Astrology's tips

वैदिक ज्योतिष में कुछ विशेष नियम और उपाय

Для счастливой семейной жизни необходимо выбрать нужного партнёра, который совместим с Вами.

Уточню, что речь не о привязанности, а именно о совместимости – эту простую вещь не каждый понимает.

Далее определяем благоприятное время для бракосочетания, так как и момент регистрации является важным.

Для этого мы исключаем все неблагоприятные факторы в потоке времени и оставляем только благоприятный момент.

Стоит признать, что в современном мире большинство счастливых пар не выдерживают проверку временем.

Благодаря статистике каждый может понять реальное положение дел и увидеть, как растёт число разводов.

Численность II – Бракосочетания Х – Разводы 1800000 II 1600000 II II 1400000 II II II II II II II II 1200000 II II II II II II II II II II II II II 1000000 II II II II II II II II II II II II II II II II II Х 800000 II II II II II II II II Х II Х II II II II II II II Х II Х II Х 600000 II II II II II II II Х II Х II Х II II II II II II Х II Х II Х II Х 400000 II II II II II Х II Х II Х II Х II Х II II II II II Х II Х II Х II Х II Х 200000 II II II II Х II Х II Х II Х II Х II Х II II II Х II Х II Х II Х II Х II Х II Х 100000 II II II Х II Х II Х II Х II Х II Х II Х II II Х II Х II Х II Х II Х II Х II Х II Х 50000 II Х II Х II Х II Х II Х II Х II Х II Х II Х 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

Древние сокровенные тексты объяснили, что человек выбирает партнёра исходя из влияния Грах на 7-ю бхаву, таким образом, безусловно, важным при определении семейной гармонии является их положение в карте рождения. Трактат "Хора-Ратнам" (होरारत्नम:) приводит следующие пояснения:

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№ ॐ Граха Результаты Грахи в 7-й бхаве 1 ☉ Сурйа कलत्रगस्तीक्ष्णकरः प्रसूतौ कुरूपदेहं कुकलत्रभाजम् । कफानिलाभ्यां परिपीडिताङ्गं कामार्तदेहं गतसौहृदञ्च ॥ १९ ॥ Рождённый человек выбирает себе яростного супруга, сам будет противоречив и непривлекателен, поздний или сложный брак, склонен к физическим недостаткам, имеет избыток сексуальных желаний. 2 ☽ Чандра कलत्रगः सञ्जनयेच्छशाङ्को धर्मध्वजं भूरिदयासमेतम् । प्रसन्नमूर्ति विभवान्वितञ्च प्रख्यातकीर्ति सुधिया समेतम् ॥ ३१ ॥ Рождённый выбирает ветренного партнёра, который долго не остаётся на одном месте; сам будет слабовольным, стремится жениться рано, непостоянен, предрасположенность к нескольким бракам. 3 ♂ Мангала कलत्रसंस्थः क्षितिजः प्रसूते विदेशमाजं कुकलत्रयुक्तम् । विवादशीलं बहुशत्रुपक्षं नीचानुरतं प्रियसाहसं च ॥ ४३ ॥ Рождённый выберет себе в супруги конфликтного человека; сам также будет склонен к постоянным спорам и заимеет много врагов. Он увлечён страстями, его супруга будет в большой опасности. Этот человек стремится жить вдали от места своего рождения. 4 ☿ Буддха कलत्रगः सोमसुतः सुसत्यं नरं प्रसूते बहुभोगभाजम् । पतिव्रताकान्तमभीष्टहीनं परोपकारं प्रणतं सदैव ॥ ५५ ॥ Человек выбирает целомудренного и образованного супруга, который отличается большими знаниями; сам не будет иметь сильных желаний, старается быть полезным другим и будет скромен и застенчив. 5 ♃ Гуру सुरुपहारं सुमतिं सुशीलं कामाश्रितो देवगुरुः प्रसूते । प्रख्यातवंशं वृजिनेन हीनं सत्याश्रयं देवगुरुप्रभकम् ॥ ६७ ॥ Человек выбирает себе красивую супругу, полную хороших достоинств; сам принадлежит к известной семье, благоразумен и добродетелен, почитает Богов и Наставников; он образован и состоятелен, он способен стать лидером других. (если Гуру вакра или в неподвижном знаке – будут разочарования в браке) 6 ♀ Шукра कामाश्रितः सञ्जनयेत्प्रसिद्धं शुक्रः सुमूर्ति सुकलत्रभाजम् । सत्याधिकं भूरिदयासमेतं प्रशंसितं साधुजनैः सदैव ॥ ७९ ॥ Человек выбирает себе привлекательную и добродетельную супругу, которая сможет сделать его счастливым; сам он будет любезным, правдивым, солидным и достойным; его супруга способствует процветанию (если увлечётся распущенными женщинами потеряет жену и благополучие) 7 ♄ Шани कलत्रगः सूर्यसुतो विधत्ते कुदाररक्तं सुधिया समेतम् । पापानुरतं विनयेन हीनं सुसति शाखविवर्जितञ्च ॥ ९१ ॥ Рождённый выбирает себе злого супруга; сам он будет интеллектуален, но греховен, лишён друзей и не религиозен; возможны болезни жены и матери, его образование часто прерывается, его профессиональная деятельность продвигается с большим трудом и множеством препятсвий. (он может всё потерять из-за слабости здоровья, тяжб или распутства) 8 ☊ Раху जाताविरोधं खलु प्राणनाशं प्रचण्डरूपामथ कोपयुक्ताम् । विवादशीलामथ रोगयुक्तां प्राप्नोति जन्तुर्मदगस्तमश्चेत् ॥ १०३ ॥ Рождённый выбирает себе внешне сурового и раздражительного супруга; сам он будет склонен к противозаконной деятельности; он получает благосостояние от брака, но могут иметь и увлечения. (первый супруг находится под угрозой преждевременной смерти, а второй подвергнется заболеваниям печени; супруг будет расточителем и будет склонен к наслаждениям и удобствам любой ценой). 9 ☋ Кету शिखी सप्तमे मार्गगोद्वेगता च निवृत्तिश्च नाशोऽथवा चारिसंधैः । भवेत्कीटगः सर्वदा लाभकारी कलत्रादिपीड़ा - व्ययं व्यग्रता च ॥ ११५ ॥ Рождённый выбирает странную и недобрую супругу и не позволит в браке наслаждаться гармонией отношений, вызывая конфликты. Сам рождённый станет бесцельно блуждать (путешествовать), будет беспокойным, независимым даже от близких людей. (Кету в Врисчика или Дхану не приведёт к неблагоприятным результатам, а наоборот наградит прибылью).

Время бракосочетания (союза) в трактате "Джатака-Париджата" (जातक पारिजात) определяется следующим образом:

लमानणपतिस्फुटैक्यगृहगे जीवे विवाहं वदेत् चन्द्राधिष्ठिततारकावधपयोरैक्यांशके वा तथा । जीवे मित्रनवांशके बलयुते यद्येकदारान्वितः खांशे द्वित्रिकलत्रवान् बहुवधूनाथः खतुङ्गांशके ॥ २७ ॥ Сложите суммарное число хозяев Лагны и 7-й бхавы. Найдите Раши и Навамшу, обозначенную результатом. Когда транзитный Гуру будет проходить эту долготу, человек вступит в союз. Если Шукра проходит транзитом через знак или его тригон Раши или Навамши Лагнеши – человек вступает в совместную жизнь. Время брака также определяется сложив правителей Накшатр занятых Чандрой и 7-й бхавой. Если Навамша занятая Гуру будет принадлежать другу, то человек имеет только одну жену, если же Гуру в своём доме - то будет несколько жён, если в учча – то он имеет множество жён.

Что принесёт бракосочетание (союз) – возвышение или наоборот также следует из карты рождения.

Трактат "Джйотишарнава Наванитам" (अथ ज्योतिषार्णव नवनीतम्) "Jyotisharnava Navanitam" гласит:

भाग्यं विवाहात्परतो वदन्ति शुक्रस्थपे चोपचयान्विते । कुटुम्बपे तादृशभावयुक्त लगेश्वरे वा शुभदृष्टियोगात् ॥ १६९ ॥ Процветание после брака придёт в том случае, когда хозяин 2-й бхавы или же Лагнеша или же диспозитор Шукры занимает Упачайа бхавы (3 / 6 / 10 / 11) под влиянием бенефиков. लग्नेश्वरात्पूर्णबले कळत्रनाथे शुभाशे शुभदृष्टियोगे । वैशेषिकांशे परमोच्चभागेत्कुत्कृष्टजातौ हि कळत्रलाभः ॥ १७० ॥ Каста или уровень благополучия семьи супруга будет зависить от силы управителя 7-й бхавы и должен быть сильней, чем Лагнеша, его расположения в Варгах (Дашаварга) и Деватах. लग्नेश्वरात्हीनबले कळत्रनाथेरिभागांशयुते विमूढे | नीचांशे नीचसमन्विते वा निकृष्टजातौ हि कळत्रलाभः ॥ १७१ ॥ Если же управитель 7-й бхавы имеет меньше силу, чем Лагнеша, и при этом находится в Навамше врага или в сожжении или в ничча и поражён малефиком, супруг человека будет из низкого сословия. कृशस्तनो भूमिसुते मदस्थे लम्बस्तना मन्दफणीन्द्रकेती । आलिहितेचोर्धकुचौ रवौस्यात् शेवैरहिरुत्तमकोमलस्तना ॥ १७६ ॥ शुभग्रहण सहिते दारेशे तथा विधौ । समस्तना भवेत्पनी पापयोगेऽन्यथा वदेत् ॥ १७७ ॥ अतिस्थूलस्तना पनीनशुभे दारनायके । जलग्रह जलभंस्थे गुरुणानिरीक्षिते ॥ १७८ ॥ तदीशे गुरुशुक्रौ वा शुभांश सहिता यथा । समभगवदेत्तस्याः पापयुक्ते तु दैधिक । । १७९ ॥ दारेशे शुष्कराशिस्थे दारेवा शुष्कसंज्ञके । शुष्कग्रहेण सन्दृष्टेत्वना गुह्यमादिशेत् ॥ १० ॥ Если на 7-ю бхаву оказывает влияние Сурйа – у супруги будут высокие груди, если же Чандра – груди у женщины будут небольшого размера и мягкие, если Мангала – груди будут слабыми, если Буддха – аккуратные и маленькие груди, если сильный Гуру создайт это влияние – груди будут объёмными и увесистые, если Шукра – груди будут прекрасными и сохраняют свою упругость до старости, Шани – груди будут сухими и длинными, Раху или Кету – сначала большими, а потом увядшими. Чем большее число бенефиков оказывают влияние на 7-ю бхаву, тем более привлекательны груди. Положение управителя 7-го в водном знаке также увеличивает размеры женской груди. Если правитель 7-го расположен в сухом знаке – женский орган испытывает недостаток влаги, если же в водном – то в женском половом органе будет необходимая влажность. Хозяин 7-го в Навамше бенефика сделает половой орган супруга гармоничным, а в Навамше малефика сделает его орган длинным (что считается неблагоприятно).

В фундаментальном трактате «Брихат-Парашара-Хора-Шастра» (बृहत्पाराशरहोराशास्त्र)

даются важные предостережения, которые необходимо знать:

कुजांशेऽस्तगते सौरि – वृष्टे नारी सरुग्भगा । शुभाश सप्तमे जेया सुभगा पतिवल्लभा ॥ ३५ ॥ Если в женской карте 7-я бхава находится в Навамше Мангала и аспектируется Шани – такая женщина будет иметь больной детородный орган и будет в этом несчастна. Если же 7-я бхава занимает Навамшу бенефика – то женщина удачлива и любима мужем. शुक्रेज्यावष्टमे सारौ सप्तमे वा कुजो भवेत् । शनिना दृग्युतो नारी गलद्गर्भा प्रकीर्तिता ॥ ४१ ॥ Если в карте женщины Гуру и Шукра соединяются с Мангала или Мангала расположен в 8-й бхаве под влиянием Шани – женщина вместо рождения детей делает аборты. पापकर्तरिके लग्ने चन्द्रे जाता च कन्यका । समस्तं पितृवंशं च पतिवंशं निहन्ति सा ॥ ४२ ॥ Если женщина имеет в своей карте рождения Лагну и Чандру, которые окружены малефиками, то она погубит (разрушит) род своего отца и мужа (не будет больше продолжение рода). ससाग्निजलेशले भानुमन्दारवासरे । भद्रातिथौ जनुर्यस्याः सा विषाख्या कुमारिका ॥ ४३ ॥ सापश्च शुभो लग्ने द्वौ पापो शत्रुभस्थिती । यस्या जनुषि सा कन्या विषाख्या परिकीर्तिता ॥ ४४ ॥ विषयोगे समुत्पन्ना मृतवत्सा पदुभंगा । वस्त्राभरणहीना च शोकसन्तप्तमानसा ॥ ४ ॥ सप्तमेशः शुमो वापि सप्तमे लग्नतोऽथवा । चन्द्रतो वा विषं योग विनिहन्ति न संशयः ॥ ४६ ॥ Если женщина родилась при следующем одновременном сочетании: 1) Накшатры Ашлеша, Криттика или Шатабхиша 2) дни недели – воскресенье, суббота или вторник 3) и при этом в Титхи Бхадра – то есть 2-й / 7-й / 12 то она называется Виша-Канйа – женщина-змея. Если и малефик, и бенефик находятся в Лагне, а два малефика занимают Раши врага, то такая женщина также опасна, так как она является Виша-Канйа – женщина-змея. Эта женщина способна уничтожить свой род, так как рожает мёртых детей ( मृतवत्सा ). Но если сильные бенефики оказывают влияние на 7-ю бхаву от Лагны или Чандры, или же на правителя 7-й бхавы – то пагубные результаты Виша-Канйа аннулируются.

Джйотиш (Ведическая Астрология) позволяет определить и совместимость, и наилучшее время для союза.

В данной статье будет рассмотрено всё необходимое пошагово, просто и доступно для понимания.

Итак, обозначим обязательные требования в двух пунктах.

1 मिलान Партнёр, который хорошо совместим с Вами для союза 2 मुहूर्त Благоприятный момент для регистрации бракосочетания

Для определения совместимости здесь будут рассмотрены также две важные составляющие:

1 दारा Дара-пада 2 उप Упа-пада

Рассмотрим подробней, так как это объяснялось Мудрецами древности:

सू० ॥ आत्माधिक : कलादिभिर्न भोगस्सप्तानांमष्टानां वा । Граха с наибольшими градусами – Атма-карака, с наименьшими – Дара-карака. सू० लाभ पदे केन्द्र त्रिकोणे वा श्रीमन्तः Если Дара-пада в Кендре или Триконе от Арудхи – рождённый благославлён Sreemantyoga (обеспечен). सू० । अन्यथा दुस्स्थे ( दुस्स्थाः पाठान्तरम् ) Если Дара-пада находится в Дустхане (6 / 8 / 12) от Арудха-Лагны – рождённый становится материально зависимым (нуждающимся / бедным). Его семейная жизнь полна печали (безрадостна / неудовлетворёна / несчастна). सू० । केन्द्र त्रिकोणोपचयेषु द्वयोमैत्री । Если Дара-пада занимает Кендру (1 / 4 / 7 / 10), Кону (5 / 9) или Упачайа (3 / 10/ 11) от Арудхи, будет взаимная привязанность между мужем и женой (дружественность в семье). सू० । रिपुरोगचिन्तासु वैरम् Любая Пада в 6 / 8 / 12 от Арудхи вызовет взаимную вражду между этими людьми (например если Путра-пада в 6-м от Арудхи – будет вражда между родителем и ребёнком).

Рассмотрим Упа-паду из первоисточника данного Махариши Джаймини.

सू० । उपपदं पदं पित्रनुचरात् 12-я пада от Арудхи будет Упа-падой. सू० । तत्रपापस्य पापयोगे प्रव्रज्या दारनाशो वा Если Упа-пада (или же 2-я от неё) занята малефиком, то если этот малефик в 1-й половине Раши, (с 1°-15°) – человек лишится имущества, а если во 2-й половине (с 15°-30°) – он потеряет супругу. Но если 2-й (от Упа-пады) будет чётный знак – интерпретировать следует наоборот. सू० । नाऽत्र रविः पापः Сурйа здесь не рассматривается как малефик, также как и Раши Сурйа – Симха. Знаки малефиков – это Меша, Врисчика, Макара и Кумбха. सू० । शुभ दृग्यागान । Если в Упа-паде (или же во 2-м от неё) находятся бенефики (или же Сурйа), результаты будут хорошими. सू० । नीचे दारनाशः । Если в Упа-паде (или же во 2-й от неё) Граха в ничча – рождённый столкнётся с утратой своей жены. सू० । उच्चे बहुदारः Граха в учча в Упа-паде (или во 2-й от неё) наделит рождённого многими жёнами. सू० । युग्मे च Человек также будет обладать множеством жён, если Упа-пада (или 2-й от неё) является Митхуной. सू० । तत्र स्वामि युक्ते स्वः वा तद्धेतावुत्त रायुषि निर्दारः । Если Упа-пада (или 2-й от неё) занят собственным хозяном, или же хозяин Упа-пады (или 2-й от неё) занимает свой собственный знак – рождённый овдовеет во 2-й половине своей жизни. Будут те же результаты, если Шукра занимает Вришабху или Тулу или же если Дара-карака занимает свой собственный Раши. सू० । उच्चे तस्मिन्नुत्तम कुलात् दारलाभः Если хозяин Упа-пады (или 2-го от Упа-пады) или же Дара-карака расположена в учча, то супруга будет принадлежать к знатному сословию (высокопоставлена и обеспечена). सू० । नीचे विपर्ययः Если же он в ничча, то супруга будет из низкого сословия (малоимущая). सू० । शुभसंबंधात् सुन्दरी Если Упа-пада (или 2-й от неё) связан с бенефиком – супруга человека будет красива. Также следует интерпретировать, если Дара-карака с бенефиком. सू० । शनिराहुभ्यां अपवादात् त्यागो नाशो Если есть связь (аспект или соединение) с Шани и Раху – рождённый разводится со своей супругой из-за скандала или же он может лишиться своей супруги из-за её утраты.

Далее идёт перечисление о возможных болезнях супруга – эти сутры я пропускаю.

सू० । शुभ दृग्योगान्न Неблагоприятное с супругой не случается, если Упа-пада и т.д. связаны с бенефиком. सू० । सप्तमांश ग्रहेभ्यश्चैवम् । Все результаты, описанные ранее (про Упа-паду и 2-й от него), также могут быть оценены о 7-го от Упа-пады, Навамши и Каракамши, согласно заверению Вриддха-Карика.

Далее идёт перечисление о рождении детей:

सू० । बुधशनिशुक्रष्वनपत्यः Если они (вышеупомянутые) связаны с Шани и Буддхой – рождённый бездетен. सू० । पुत्रेषु रविगुरुराहुभिः बहुपुत्रः । Если Сурйа, Гуру и Раху связаны с 5-м (от Упа-пады или вышеобозначенным) даёт много сыновей. सू० । चन्द्रेणैक पुत्रः Если в 5-м (от Упа-пады или вышеобозначенным) находится Чандра – будет сын. सू० । मिश्रे विलंबात् पुत्रः । Если 5-й (от Упа-пады и т.д.) связан и со зрелыми и с бесплодными Грахами – потомство отсрочено. Периоды отсрочки для участвующих Грах следующие: Гуру – 1 год, Чандра – период определяем согласно знаку, Мангала – 5 лет, Буддха – 3 года, Кету – 3 года, Раху – 5 лет. Определите силу Грах и исходите от самой сильной из них. Если Карака в учча, задержка будет на год меньше. Если Карака в ничча – задержка будет на год больше. सू० । कुजशनिभ्या दत्तपत्रः Если 5-й (от Упа-пады или вышеобозначенным) занят Мангала и Шани, рождённый усыновит ребёнка. Мангала с Буддха приведёт к сложным отношениям с ребёнком. Шани способен дать рождение мёртвым детям. सू० । ओजे बहुपुत्रः Если 5-й (от Упа-пады или вышеобозначенным) является нечётным Раши – у человека много детей. सू० । युग्मेऽल्पपुत्रः Если этот Раши окажется чётным знаком – рождённый будет иметь мало детей. ॥ Grihakramat kukshi tadisa panchamamsa grahebhya schai vam ॥ Вышеупомянутое определит Граха в 5-м от Упа-пады, управитель 5-го Упапады и Панчамамша.

Обратившиеся ко мне молодожёны попросили найти благоприятный день и час для их бракосочетания

и после моего вопроса – какой отрезок времени следует рассмотреть – определили этот отрезок в течение года,

то есть с 03 октября 2012 – 04 октября 2013 с 09:00 – до 17:00

Задача состоит в том, чтобы найти наилучшие даты из возможных,

то есть выявить те даты и часы, которые максимально лишены негативного влияния.

Но прежде чем находить благоприятное время для бракосочетания, необходимо определить совместимость пары.

Мужчина: рождение 22 октября 1978 в 14:22 (47N58/ 37E54) Женщина: рождение 17 мая 1982 в 10:35 (47N58/ 37E54) Выдающийся трактат «Мухурта-Чинтамани» (मुहूर्तचिन्तामणि) объясняет необходимое: भार्या त्रिवर्गकरणं शुभशीलयुक्ता शीलं शुभं भवति लग्न वशे न तस्याः । तस्माद्विवाहसमयः परिचिन्त्यते हि तन्निघ्नतामुपगताः सुतशीलधर्माः ॥ १ ॥ Жена, имеющая хорошее поведение, является украшением семьи, где выполняется Дхарма, Артха и Кама (религия, богатство и удовлетворение). Поведение женщины после брака будет зависеть от выбранной Лагны во время бракосочетания. आदौ सम्पूज्य रत्नादिभिरथ गणकं वेदयेत्स्वस्थचित्तं कन्योद्वाहं दिगीशानलहयविशिखे प्रश्नलग्नाद्यदीन्दुः । दृष्टो जीवेन सद्यः परिणयनकरो गो तुला कर्कटाख्यं वा स्यात्प्रश्नस्य लग्नं शुभखचरयुतालोकितं तद्विदध्यात् ॥ २ ॥ Человек, пришедший к Астрологу узнать о бракосочетании, должен поклониться, предоставив Астрологу такие дары, как драгоценные камни, одежду и подобное, и когда Астролог будет удовлетворён и в хорошем настроении, ему нужно задать вопрос о благополучии брака (союза) определённого человека (вопрошающего). Если Чандра в этот момент вопроса будет в 10 / 11 / 3 / 7 / 5 бхавах (в карте Прашны) под аспектом Гуру – то бракосочетание будет иметь место, или же если Лагна будет Вришабха, Тула или Карка и при этом на Лагну есть влияние сильных бенефиков – бракосочетание скоро произойдёт. विषमभांशगतौ शाशिभार्गवौ तनुगृहं बलिनौ यदि पश्यतः । रचयतो वरलाभमिमौ यदा युगलभांशगतौ युवतिप्रदौ ॥ ३ ॥ Когда к Астрологу обращается женщина с вопросом, как скоро произойдёт супружество – если Чандра и Шукра находится в силе и занимает нечётный знак в Раши и Навамше и эти Грахи вместе влияют на Лагну – супружество произойдёт в очень скором времени. Если же мужчина обратился с этоим вопросом и Чандра и Шукра в силе занимают чётный в Раши и нечётный в Навамше и влияют на Лагну – союз вопрошающего состоится скоро. षष्ठाष्टस्थः प्रश्नलग्नाद्यदीन्दुर्लग्ने क्रूरः सप्तमे वा कुजः स्यात् मूर्ताविन्दुः सप्तमे तस्य भौमो रण्डा सा स्यादष्टसम्वत्सरेण ॥ ४ ॥ Если же в момент вопроса Чандра в 6 или 8 бхаве или же малефики в Лагне, или Мангала влияет (аспектом или соединением) на 7-ю бхаву или же Чандра находится в Лагне под влиянием Мангала – брак вопрошающего будет разрушен. Смерть супруга или же развод (расставание) случится в течние 8-ми лет брака. प्रश्नतनोर्यदि पापनभोगः पञ्चमगो रिपुदृष्टशरीरः नीचगतश्च तदा खुल कन्या सा कुलटा त्वथवा मृतवत्सा ॥ ५ ॥ Если (в момент вопроса) малефик занимает 5-ю бхаву и если он находится под влиянием другого малефика из неблагоприятного знака (управляющий малефком) или недружелюбной Грахи, то супруг вопрошающего будет свободного нрава (непостоянный / порочный / склонен к измене) или же дети вопрошающего будут склоны болезненности и к (раннему) умиранию. यदि भवति सितातिरिक्तपक्षे तनुगृहतः समराशिगः शशांक । अशुभखचरवीक्षितोऽरिरन्ध्रे भवति विवाहविनाशकारकोऽयम् ॥ ६ ॥ Если вопрос был задан в Кришна-Пакшу (убывающую Луну) и если эта Луна расположена в 6 или 8 бхаве и (при этом) аспектирована малефиком, то (согласно науке Прашны) бракосочетание не состоится, даже если всё уже договорено и дата для свадьбы назначена. जन्मोत्थं च विलोक्य बालविधवायोगं विघाय व्रतं सावित्र्या उत पैप्पलं हि सुतया दद्यादिमां वा रहः । सल्लग्नेऽच्युतमूर्तिपिप्पलघटैः कृत्वा विवाहं स्फुटं दद्यात्तां चिरजीविनेऽत्र न भवेद्दोषः पुनर्भूभवः ॥ ७ ॥ Обряд для умиротворения комбинации вдовства. Если Джатака или Прашна указывает на "Baala-Vidhwa-Yoga" (вдовство вскоре после брака), женщина должна выполнить Пиппала-Врату – в течение месяца, начиная с 3-го Титхи Кришна-Пакша месяца Читра или Ашвини держать строгий пост, а после этого должна быть соблюдена Савитра-Врата строгий пост (голодание) на 13-й, 14-й и на 30-й Титхи Кришна-Пакша месяца Джейштха, после чего она должна быть выдана замуж за Господа Вишну или же священное дерево Пиппала согласно религиозным обрядам её Верования, в благоприятную Мухурту, в одиноком месте, после этого она должна выйти повторно замуж за мужчину, который имеет длинную жизнь (полную продолжительность жизни) согласно его карте рождения (и линиям на его руке). (если не выполнить 1-е условие, а сразу 2-е – мужчина будет предрасположен к трагической смерти несмотря на длинную жизнь в карте рождения, и по линии руки, которые имеют свойства меняться). प्रश्नलग्नक्षणे यादृशापत्ययुक् स्वेच्छया कामिनी तत्र चे दाव जेत् । कन्यका वा सुतो वा तदा पण्डितैस्तादृशापत्यमस्या विनिर्दिश्यते ॥ ८ ॥ Мудрецы древности успешно вот так определяли пол будущего ребёнка: когда вопрошающий интересуется, кто родится мальчик или девочка – опытный Астролог после заданного вопроса должен обратить внимание, кого он первого увидит в своём окружении – если женского пола – родится девочка, если же мужского пола – то мальчик. Это проверенный метод. शंखभेरीविपञ्चीरवैर्मगलं जायते वैपरीत्यं तदा लक्ष्येत् । वायसो वा खरः श्वाश्रृगालोऽपि प्रश्नलग्नक्षणे रौति नादं यदि ॥ ६ ॥ Внимательный Астролог должен следить за знаками данными Природой. Если при обращении вопрошающего Астролог услышит прятные звуки, такие например, как раковину, мридангу, виины (музыкальный инструрмент) или другие (смех и т.д.) – предзнаменование хорошее, если же в момент обращения (изучения карты) будет услышан неблагоприятный звук, такой как крик вороны, осла, собаки, шакала и подобное (плач и т.д.) – это плохое знамение. विश्वस्वातीवैष्णवपूर्वात्रयमैत्रैर्वस्वाग्नेयैर्वा करपीडोचितऋक्षैः । वस्त्रालंकारादिसमेतैःफलपुष्पैःसन्तोष्यादौस्यादनुकन्यावरणहि ॥ १० ॥ Невесту (жениха) следует выбрать (определиться / сделать предложение) в следующие Накшатры: Уттарашадха, Свати, Шравана, Пурвапхалгуни, Пурвашадха, Пурвабхадрапада, Анурадха, Дхаништха, Криттика, оказав почтение и одарив сладостями, цветами, подарками и мирным сердцем. Партнёр должен быть выбран в любой день, кроме вторника и в любой титхи кроме Рикта (пустые руки), в любую Лагну, если она сильна и благоприятна. В это время также все пять частей Панчанги должны быть положительными, а Чандра сильна и благотворна (под влиянием сильных бенефиков). गुरुशुद्धिवशेन कन्यकानां समवेर्षेषु षडब्दको परिष्टात् । रविशुद्धिवशाच्छुभो वराणामुभयोश्चन्द्रविशुद्धितो विवाहः ॥ १२ ॥ Подготовка для бракосочетания благоприятна в то время, когда транзитные Сурйа, Чандра и Гуру являются одновременными Шуддхи по отношению к натальной Чандре (Джанма-Накшатре) и занимают следующие бхавы: Сурйа Чандра Гуру Результаты 3 / 6 / 10 / 11 3 / 6 / 7 / 10 / 11 2 / 5 / 7 / 9 / 11 Благоприятно 1 / 2 / 5 / 7 / 9 1 / 2 / 5 / 9 1 / 3 / 6 / 10 Позволительно после Упайа 4 / 8 / 12 4 / 8 / 12 4 / 8 / 12 Неблагоприятно विश्वस्वातीवैष्णवपूर्वात्रयमैत्रैर्वस्वाग्नेयैर्वा करपीडोचितऋक्षैः । वस्त्रालंकारादिसमेतैःफलपुष्पैःसन्तोष्यादौस्यादनुकन्यावरणहि ॥ १० ॥ Празднование бракосочетания является благоприятным, когда Сурйа находится в Раши Митхуна, Кумбха, Макара, Врисчика, Вришабха и Меша. Далее необходимы уточнения – если Сурйа находится в Митхуна, то в месяце Ашадха это только от 1-го до 10-го Титхи в Шукла-Пакше. Если же Сурйа в Врисчика – то в Картика, если Сурйа в Макара – празднование в Пушйа, если Сурйа расположено в знаке Меша – то свадьба (торжество) должна быть в Читра. आद्यगर्भ सुतकन्ययोई यो जन्ममासभतिथौ करग्र हः । नोचितोऽथ विबुधैः प्रशस्यते चेद्वितीयजनुषोः सुतप्रदः ॥ १४ ॥ Если жених или невеста первенец у родителей, то не следует праздновать бракосочетание в Джанма-Мааса, Джанма-Накшатру и Джанма-Накшатру (Месяц, Накшатру и Титхи рождения). Если это уже второй ребёнок, бракосочетание в Джанма-Мааса и т. д. дарует паре рождение сына. ज्येष्ठद्वन्द्वं मध्यमं संप्रदिष्टं त्रिज्येष्ठं चेन्नैव युक्तं कदापि । केचित्सूर्य वह्निगं प्रोह्यचाहुनॆवान्योन्यं ज्येष्ठयोः स्याद्विवाहः ॥ १५ ॥ Бракосочетание старшей дочери или же старшего сына не должно праздноваться в месяце Джейштха. Если дочь старшая, она может выйти замуж за жениха в Джейштха который не является старшим сыном или же старший сын может быть женат в Джейштха на невесте, которая не является самой старшей дочерью своих родителей. Если же старший брат / сестра уже умерли – предостережение отменяется. सुत – परिणायात्षण्मासान्तः सुताकरपीडन । न च निजकुले तद्वद्वा मण्डनादपि मुण्डनम् । न च सहजयोर्देये मात्रोः सहोदरकन्यके न सहजसुतोद्वाहोऽब्दार्धे शुभे न पितृक्रिया ॥ १६ ॥ В семье бракосочетание дочери не должно быть раньше 6-ти месяцев после брака сына и Мундана (Чудакарана चूड़ाकरण – первая стрижка волос) ребёнка не должна быть ранее 6 месяцев после брака старшего брата или сестры (одно важное дело от другого отделите 6 месяцами). वध्वा वरस्यापि कुले त्रिपूरुषे नाशं व्रजेत्कश्चन निश्चयोत्तरम् । : मासोत्तरं तत्र विवाह इष्यते शान्त्याऽथवा सूतकनिर्गमे परैः ॥ १७ ॥ Если в семье жениха или невесты произошла смерть родственника, то обращаются к Вадахана (वागदान), и бракосочетание (празднование) позволительно только минимум после одного месяца. Если же бракосочетание не может задерживаться на долгий срок (согласно Мухурте и обстоятельствам), то после выполнения специального обряда умиротворения и совершения добрых дел и почитания предков бракосочетание может быть позволено спустя 13 дней после смерти одного из членов семьи. चूडाव्रतं चापि विवाहतो व्रताच्चूडा च नेष्टा पुरुषत्रयान्तरे । वधूप्रवेशाच्च सुताविनिर्गमः षण्मासतो वाऽब्दविभेदतः शुभः ॥ १८ ॥ Упанайана (उपनयन) и Мундана (चूड़ाकरण) не будут благоприятны ранее 6 месяцев после брака. Также Мандана не окажется благоприятен и полезен ранее чем 6 месяцев от Упанайана. Также и дочь нельзя отправить в дом её мужа раньше 6 месяцев после прибытия жены к сыну. श्वश्रुविनाशमहिजोसुतरांविधत्तः कन्यासुतौ निर्ऋतिजौ श्वशुरंहतश्च । ज्येष्ठामजाततनयास्वधवाग्रजंचशक्राग्निजाभवतिदेवरनाशकी ॥ १६ ॥ Дочь или сын, рождённый в Накшатру Ашлеша, принесёт разрушение (болезни / смерть) своей тёще. Те, чьё рождение произошло в Накшатру Мула, станут причиной разрушения для их тестя. Рождение дочери в Накшатру Джейштха разрушает старшего брата её мужа. Дочь, рождённая в Накшатру Вишакха, разрушает младшего брата её мужа. द्वीशाद्यपादत्रयजा कन्या देवरसौख्यदा । मूलान्त्यपादसार्पाद्य पादजातौ तयोः शुभौ ॥ २० ॥ Дочь, рождённая в первых трёх падах (четвертях) Вишакха, дарует счастье младшему брату её мужа. Дочь (или сын), родившаяся в 4-й четверти Накшатры Мула, будет благоприятна для своего тестя. Человек, рождённый в первой паде Накшатры Ашлеша, окажется благоприятен для своей тёщи. В других падах (четвертях) этих Накшатр для этих родственников будет опасность (разрушение). वर्णो वश्यं तथा तारा योनिश्च ग्रहमैत्रकम् । गणमैत्रं भकूटं च नाडी चैते गुणाधिकाः ॥ २१ ॥ 8 Кут - (1) Варна, (2) Вашйа, (3) Тара, (4) Йони, (5) Грахамайтри, (6) Ганамайтри, (7) Бхакута и (8) Нади формируют баллы совместимости соотвественно приведённому порядку, образуя максимум 36 баллов. Далее трактат «Мухурта-Чинтамани» приводит тщательное пояснение расчёта совместимости. Таким образом, труды древних во всех деталях описали всевозможные отношения между мужем и женой. На основе этого кропотливого построения и определяется дальнейшая совместимость между женихом и невестой. Приведу как пример результат определения совместимости вышеназванной пары: Мужчина Женщина Совместимость по касте (Варна Кута) Вайшья 1 / 1 Вайшья Совместимость по симпатии (Васйа Кута) нара 2 / 2 нара Совместимость для удачи (Дина Кута) 6-я Накшатра (Ардра) 3 / 3 24-я Накшатра (Шатабхиша) Сексуальная совместимость (Йони Кута, 1-й фактор) собака 2 / 4 лошадь Пол Накшатры (Йони Кута, 2-й фактор) женский Средне женский Рашидхипати (Граха Майтрам) Буддха 4 / 5 Шани Совместимость для богатства (Гана Кута) человеческое происхождение 0 / 6 демоническое происхождение Семейное благополучие (Раши Кута) Джанма-Раши Митхуна (3) 0 / 7 Джанма-Раши Кумбха (11) Энергетическая совместимость (Нади Кута) вата 0 / 8 вата Суммарная совместимость по Кутам Плохо

12 / 36 (33%) Помеха супружеской жизни (Ведха) Накшатра Ардра Отсутствует Накшатра Шатабхиша Благополучие (Махендра) 6-я Накшатра (Ардра) Присутствует 24-я Накшатра (Шатабхиша) Долгая жизнь супруга (Стри-Диргха) 6-я Накшатра (Ардра) Присутствует 24-я Накшатра (Шатабхиша) Прочность женатой жизни (Радджу) кантарадджу Плохо кантарадджу Совместимость по Аштакаварге Допустимые Джанма-Раши супруги: Дхану (6)

Симха (6)

Карка (5)

Меша (5)

Кумбха (5) Средне Допустимые Джанма-Раши супруга: Врисчика (7)

Карка (7)

Кумбха (5)

Дхану (5) Совместимость по Упа-Паде Допустимые Лагна супруги: Митхуна

Симха

Тула

Кумбха Плохо Допустимые Лагна супруга: Меша

Симха

Тула

Дхану Таким образом анализ Аштакуты показал, что пара несовместима и не подходит для совместой гармоничной жизни. Когда пара несовместима (но привязана друг к другу) и желает быть вместе – в этом случае обращаются к Мухурте Мухурта (благоприятное время) позволит в потоке времени выбрать наилучшее время – день, час и минуты, с учётом наставлений, которые были даны мудрецами ещё в древние времена. चन्द्रे सूर्यादिसंयुक्ते दारिद्रयं मरणं शुभम् । सौख्यं सापल्यवैराग्यं पापद्वययुते मृतिः ॥ ४५ ॥ Если при бракосочетании в Лагне находится Чандра в соединении с Сурйа – будет бедность, если она (Чандра) в соединении с Мангала – возможна смерть, если она с Буддха – благоприятно, если она с сильным Гуру – будет большое счастье, если с Шукрой – возможна вражда (из-за ревности), если с Шани – данное соединение указывает на отрешённость, аскетизм, отшельничество, одиночество; если Чандра с Раху – большие неприятности и множество проблем, которые никак не решаются, если с двумя малефиками – угроза страданий, равных смерти. Если Чандра сильна, в собственном Раши или в учча или знаке друга (и под аспектом бенефеков), то согласно Нарада Муни неблагоприятные результаты не будут проявлены (Йути-доша удалена). जन्मलग्नभयो मृत्युराशौ नेष्ट : करग्रहः । एकाधिपत्ये राशीशमैत्रे वा नैव दोषकृत् ॥ ४६ ॥ Если 8-й Раши от Лагны или Чандры восходит в момент бракосочетания – брак будет неблагоприятным Но когда Лагнеша или Чандреша Джатака является хозяином Лагны в Мухурте брака – Доши нет. मीनोऽक्षकर्कालिमृगस्त्रियोष्टमं लग्नं यदा नाष्टमगेहदोषकृत् । अन्योन्यमित्रत्ववशेन सा वधूभवेत्सुतायुगृहसौख्यभागिनी ॥ ४७ ॥ Если 8-й от натальной Лагны или Чандры являются Мина, Вриша, Карка, Врисчика, Макара или Канйа и (при этом) этот Раши становится также Лагной в Мухурте бракосочетания – Доши не будет. मृतिभवनांशो यदि च विलग्ने तदधिपतिर्वा न शुभकरः स्यात् । व्ययभवनं वा भवति तदंशस्तदधिपतिर्वा कलहकरः स्यात् ॥ ४८ ॥ Если Навамша Раши или знак 8-го или хозяин 8-го от Лагны оказывается Лагной при Мухурте брака, то празднование (регистрация) бракосочетания в это время является неблагоприятным. Также если Навамща 12-го или Раши 12-го или управитель 12-го будет Лагной при бракосочетании, то эта йога (конфигурация) приведёт к взаимонепониманию (постоянным ссорам) между молодыми. Мухурта будет рассмотрена значительно тщательней, чем общепринятая для этой цели (например в работе др. Рамана «Мухурта»), таким образом в обязательном случае будут рассмотрены пункты:

1 Панчака (совокупная энергия факторов Мухурта) 2 Тара-Бала (сила Накшатры) 3 Чандра не проходит 8-ю Накшатру от Накшатры, где располагается Накшатра человека 4 Исключена Картари-Доша («ножницы») на Лагну 5 Исключены зловредные Гхати 6 Лагна — Кендра или Трикон человека 7 Мухурта по Хора-Вара-Накшатра 8 Исключены Кала-доша, Ганда, Кандак, Стхуна 9 Исключены Титхи «Пустые руки» 10 Транзит благодетелей через Накшатру, в где Чандра в карте рождения человека 11 Исключён транзит по 16-й и 22-й Дрекканам, вызывающим опасности и несчастные случаи 12 Исключён транзит по зловредным Навамшам (36-я, 55-я, 64-я, 72-я, 81-я, 88-я, 96-я) 13 Управители дня (Вара) и управитель часа (Хора) в Кендре/Триконе 14 Управитель Накшатры Чандра должны быть в Кендре/Триконе 15 Исключены неблагоприятные отрезки в зодиаке (Бхуджанга/Раху/Гридхара) 16 Исключены Дхина-Мритйу/Дхина-Рогам 17 Сарватобхадра: исключены Сангатика, Ваинасика, Тришула-Накшатры и «8 молний» 18 Исключена Ганданта 19 Пушкара 20 Исключена Дурмухурта 21 Исключена неблагоприятная Карана 22 Исключена Бхадра 23 Исключена КуНавамша 24 Исключена неблагоприятная Нитйа-Йога 25 Исключён Самахатхам 26 Шукра не в 6-й Бхаве и Мангала не в 8-й Бхаве 27 Шукра не в 6-й Бхаве и Мангала не в 8-й Бхаве 28 Исключена неблагоприятная Чогхадийа 29 Исключена Раху-Кала 30 Исключена Гулика-Кала 31 Исключены Артхапрахарам / Йамаганда / Калан 32 Сильная Самудайа-Аштака-Варга 33 Исключена Экаргала-Йога 34 Исключена Нижигайа (Вишйа-Гхати) 35 Исключена Сунйам-Йога 36 Исключено Солнечное/Лунное затмение 37 Исключена неблагоприятная Лагна на основе Аштаки Шани 38 Чандра не занимает положение 6 / 8 / 12 от Джанма-Раши 39 Чандра-Бала (Чандра в благоприятной Накшатре) 40 Исключена Шаката-йога (Чандра не проходит 6/8/12 от Гуру) 41 Чандра в D-1 не должна быть соединена с вредителем 42 Исключён неблагоприятный транзит Чандра от 0° Кумбха до 16°40' Мина 43 Гуру в Лагна (или другой Кендре / Триконе) 44 Транзит управителя Лагна в D-9 через управителя Лагна в D-1 (соединение или в триконе) 45 Благодетели расположены парами в Лагне D-9 (Чандра / Будха / Гуру / Шукра) 46 Исключены Джалитхам / Дхватжадхандам 47 Исключена Шадастхимукха-Йога 48 Исключена Крура (неблагоприятные месяцы и годы) 49 Исключена Кумбха Лагна 50 Абхиджит-Мухурта 51 Брахма-Мухурта 52 Исключена Латта 53 Благоприятная Гочара-Пхала 54 Сиддха-Йога 55 Объединение мощных Йог 56 Успех и процветание (из «Девакералам») 57 Благоприятное влияние Сахам 58 Сильная Праштар-Аштака-Варга 59 Благоприятный транзит по Кала-Пуруша 60 В 7-й Бхаве отсутствуют Грахи 61 Чандра не находится в соединении с другими Грахами 62 Чандра получает аспекты только от Шукра и/или Гуру либо не аспектирована вовсе 63 В 8-й Бхаве отсутствуют малефики 64 Чандра-Бала (Чандра в благоприятной Накшатре)

Теперь я объясню последовательность. После дат и времени я указал общий бал выполняющихся пунктов Мухурт (из 64) данных в таблице Мухурты. Должно быть всё понятно. Вам нужно смотреть на саму дату и время и на балы. Чем их больше тем лучше. Основные пункты я учитываю в обязательном случае. На всякий случай показательно объясню на примере. Вот, как пример дата: 5 сентября 2015 12:30 | 36 | 1 2 4 5 6 7 8 12 14 15 17 18 19 23 24 25 26 28 29 30 31 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 51 В этом виде перечислены выполняющиеся из таблицы пункты. Красным шрифтом я обозначу наилучшую из возможных дат. Синим цветом шрифта обозначу время Мухурты для бракосочетания. Уточню, что в данном расчёте я взял рабочее время ЗАГСа – с 09:00 – 17:00 Зелёным обозначу количество выполняющихся пунктов в таблице Мухурты. Наиболее важные пункты рассчитываются мною в обязательном случае. Дополнительно рассматривается Сарватобхадра для анализа как совместимости пары, так и их бракосочетания.

Теперь приведу показательный пример расчёта Мухурты (благоприятного времени) для бракосочетания.

Период нахождения благоприятной Мухурты с 03.10.2012 – по 04.10.2013 с 09:00 - 17:00 1 Мужчина рождённый 22 октября 1978 в 14:22 (47N58/ 37E54) Женщина рождённая 17 мая 1982 в 10:35 (47N56/ 37E58) 2 21 октября 2012 9:00 | 31 | 1 2 3 5 7 8 10 12 13 14 15 18 19 23 25 26 28 29 30 36 37 38 39 42 44 45 46 47 48 49 51 3 21 октября 2012 9:05 | 32 | 1 2 3 5 7 8 10 12 13 14 15 18 19 23 25 26 28 29 30 35 36 37 38 39 42 44 45 46 47 48 49 51 4 21 октября 2012 9:10 | 33 | 1 2 3 5 7 8 10 12 13 14 15 18 19 21 23 25 26 28 29 30 35 36 37 38 39 42 44 45 46 47 48 49 51 5 21 октября 2012 9:25 | 32 | 1 2 3 5 7 8 10 12 13 14 15 18 19 21 23 25 26 28 29 30 36 37 38 39 42 44 45 46 47 48 49 51 6 17 ноября 2012 13:00 | 33 | 1 2 5 8 9 10 11 12 13 14 15 18 19 22 23 25 26 28 29 30 35 36 37 38 39 42 44 45 46 47 48 49 50 7 17 ноября 2012 13:15 | 32 | 1 2 5 8 9 10 11 12 13 14 15 18 19 22 23 25 26 28 29 30 35 36 37 38 42 44 45 46 47 48 49 50 8 17 ноября 2012 13:25 | 33 | 1 2 5 8 9 10 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 23 25 26 28 29 30 35 36 37 38 42 44 45 46 47 48 49 9 17 ноября 2012 16:05 | 30 | 1 2 3 5 8 9 12 14 15 18 19 22 23 25 26 28 29 30 35 36 37 38 42 44 45 46 47 48 49 51 10 17 ноября 2012 16:15 | 31 | 1 2 3 5 8 9 12 14 15 18 19 20 22 23 25 26 28 29 30 35 36 37 38 42 44 45 46 47 48 49 51 11 17 ноября 2012 16:20 | 31 | 1 2 3 5 8 9 12 14 15 18 19 22 23 25 26 28 29 30 35 36 37 38 39 42 44 45 46 47 48 49 51 12 17 ноября 2012 16:30 | 31 | 1 2 3 5 8 9 12 14 15 18 19 21 22 23 25 26 28 29 30 36 37 38 39 42 44 45 46 47 48 49 51 13 13 января 2013 9:55 | 35 | 1 2 3 5 6 8 11 12 14 15 18 19 22 23 24 25 26 28 29 30 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 51 14 13 января 2013 10:0 | 35 | 1 2 3 5 6 8 11 12 14 15 18 19 22 23 24 25 26 28 29 30 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 51 15 13 января 2013 13:15 | 36 | 1 2 3 5 6 8 10 12 14 15 18 19 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 16 3 марта 2013 9:15 | 30 | 1 2 3 5 8 12 14 15 18 19 23 25 26 28 29 30 35 36 37 38 39 42 44 45 46 47 48 49 50 51 17 3 марта 2013 9:40 | 30 | 1 2 3 5 8 12 14 15 18 19 23 25 26 28 29 30 35 36 37 38 39 42 44 45 46 47 48 49 50 51 18 3 марта 2013 9:45 | 30 | 1 2 3 5 8 12 14 15 18 19 23 25 26 28 29 30 35 36 37 38 39 42 44 45 46 47 48 49 50 51 19 9 мая 2013 9:45 | 30 | 1 2 3 5 8 9 12 14 15 18 19 23 25 27 28 29 30 35 36 38 39 42 43 44 45 46 47 48 49 51 9 мая 2013 9:45 | 30 | 1 2 3 5 8 9 12 14 15 18 19 23 24 25 28 29 30 35 36 38 39 42 43 44 45 46 47 48 49 51 20 9 мая 2013 10:00 | 30 | 1 2 3 5 8 9 12 14 15 18 19 23 25 27 28 29 30 35 36 38 39 42 43 44 45 46 47 48 49 51 9 мая 2013 10:00 | 30 | 1 2 3 5 8 9 12 14 15 18 19 23 24 25 28 29 30 35 36 38 39 42 43 44 45 46 47 48 49 51 21 9 мая 2013 10:15 | 30 | 1 2 3 5 8 9 12 14 15 18 19 23 25 27 28 29 30 35 36 38 39 42 43 44 45 46 47 48 49 51 9 мая 2013 10:15 | 30 | 1 2 3 5 8 9 12 14 15 18 19 23 24 25 28 29 30 35 36 38 39 42 43 44 45 46 47 48 49 51 22 9 мая 2013 10:20 | 30 | 1 2 3 5 8 9 12 14 15 18 19 23 25 27 28 29 30 35 36 38 39 42 43 44 45 46 47 48 49 51 9 мая 2013 10:20 | 30 | 1 2 3 5 8 9 12 14 15 18 19 23 24 25 28 29 30 35 36 38 39 42 43 44 45 46 47 48 49 51 23 9 мая 2013 10:30 | 30 | 1 2 3 5 8 9 12 14 15 18 19 23 25 27 28 29 30 35 36 38 39 42 43 44 45 46 47 48 49 51 9 мая 2013 10:25 | 30 | 1 2 3 5 8 9 12 14 15 18 19 23 24 25 28 29 30 35 36 38 39 42 43 44 45 46 47 48 49 51 24 9 июня 2013 13:10 | 37 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 14 15 17 18 19 21 22 23 24 25 28 29 30 31 35 36 37 38 42 43 44 45 46 47 48 49 25 9 июня 2013 13:20 | 36 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 14 15 17 18 19 21 22 23 24 25 28 29 30 35 36 37 38 42 43 44 45 46 47 48 49 26 9 июня 2013 13:30 | 37 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 14 15 17 18 19 21 22 23 24 25 28 29 30 35 36 37 38 39 42 43 44 45 46 47 48 49 27 9 июня 2013 13:40 | 37 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 14 15 17 18 19 21 22 23 24 25 28 29 30 35 36 37 38 39 42 43 44 45 46 47 48 49 28 9 июня 2013 13:50 | 37 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 14 15 17 18 19 21 22 23 24 25 28 29 30 35 36 37 38 39 42 43 44 45 46 47 48 49 29 9 июня 2013 13:55 | 37 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 14 15 17 18 19 21 22 23 24 25 28 29 30 35 36 37 38 39 42 43 44 45 46 47 48 49 30 15 июня 2013 12:55 | 33 | 1 2 5 6 7 8 9 11 12 14 15 18 19 22 24 25 26 28 29 30 31 35 36 37 38 42 43 44 45 46 47 48 49 31 15 июня 2013 13:10 | 34 | 1 2 5 6 7 8 9 11 12 14 15 18 19 22 24 25 26 28 29 30 31 35 36 37 38 39 42 43 44 45 46 47 48 49 32 15 июня 2013 13:20 | 33 | 1 2 5 6 7 8 9 11 12 14 15 18 19 22 24 25 26 28 29 30 35 36 37 38 39 42 43 44 45 46 47 48 49 33 15 июня 2013 13:25 | 33 | 1 2 5 6 7 8 9 11 12 14 15 18 19 22 24 25 26 28 29 30 35 36 37 38 39 42 43 44 45 46 47 48 49 34 15 июня 2013 13:30 | 33 | 1 2 5 6 7 8 9 11 12 14 15 18 19 22 24 25 26 28 29 30 35 36 37 38 39 42 43 44 45 46 47 48 49 35 11 августа 2013 13:00 | 35 | 1 2 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 17 18 19 21 23 25 26 28 29 30 31 35 36 37 38 42 44 45 46 47 48 49 51 11 августа 2013 13:00 | 37 | 1 2 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 35 36 37 38 42 43 44 45 46 47 48 49 51 36 11 августа 2013 13:10 | 36 | 1 2 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 17 18 19 21 23 25 26 28 29 30 31 35 36 37 38 39 42 44 45 46 47 48 49 51 11 августа 2013 13:10 | 38 | 1 2 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 35 36 37 38 39 42 43 44 45 46 47 48 49 51 37 11 августа 2013 13:25 | 35 | 1 2 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 17 18 19 21 23 25 26 28 29 30 35 36 37 38 39 42 44 45 46 47 48 49 51 11 августа 2013 13:25 | 37 | 1 2 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 21 23 24 25 26 27 28 29 30 35 36 37 38 39 42 43 44 45 46 47 48 49 51 38 11 августа 2013 13:45 | 34 | 1 2 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 17 18 19 21 23 25 26 28 29 30 35 36 37 38 42 44 45 46 47 48 49 51 11 августа 2013 13:45 | 36 | 1 2 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 21 23 24 25 26 27 28 29 30 35 36 37 38 42 43 44 45 46 47 48 49 51 39 11 августа 2013 13:50 | 34 | 1 2 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 17 18 19 21 23 25 26 28 29 30 35 36 37 38 42 44 45 46 47 48 49 51 11 августа 2013 13:50 | 36 | 1 2 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 21 23 24 25 26 27 28 29 30 35 36 37 38 42 43 44 45 46 47 48 49 51 40 11 августа 2013 14:15 | 35 | 1 2 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 17 18 19 21 23 25 26 28 29 30 35 36 37 38 39 42 44 45 46 47 48 49 51 11 августа 2013 14:15 | 37 | 1 2 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 21 23 24 25 26 27 28 29 30 35 36 37 38 39 42 43 44 45 46 47 48 49 51 41 5 сентября 2013 10:05 | 32 | 1 2 3 5 6 7 8 11 12 14 15 18 19 23 24 25 26 28 29 30 35 36 38 42 43 44 45 46 47 48 49 51 42 5 сентября 2013 10:15 | 33 | 1 2 3 5 6 7 8 11 12 14 15 18 19 21 22 23 24 25 26 28 29 30 35 36 38 42 43 44 45 46 47 48 49 43 5 сентября 2013 10:20 | 34 | 1 2 3 5 6 7 8 11 12 14 15 18 19 21 22 23 24 25 26 28 29 30 35 36 38 39 42 43 44 45 46 47 48 49 44 5 сентября 2013 10:40 | 33 | 1 2 3 5 6 7 8 11 12 14 15 18 19 22 23 24 25 26 28 29 30 35 36 38 39 42 43 44 45 46 47 48 49 45 5 сентября 2013 10:55 | 33 | 1 2 3 5 6 7 8 11 12 14 15 18 19 22 23 24 25 26 28 29 30 35 36 38 39 42 43 44 45 46 47 48 49 46 26 сентября 2013 10:05 | 36 | 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 21 22 23 24 25 26 28 29 30 35 36 37 38 42 43 44 45 46 47 48 49 26 сентября 2013 10:05 | 37 | 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 21 22 23 24 25 26 28 29 30 35 36 37 38 42 43 44 45 46 47 48 49 51 47 26 сентября 2013 10:10 | 37 | 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 21 22 23 24 25 26 28 29 30 35 36 37 38 39 42 43 44 45 46 47 48 49 26 сентября 2013 10:10 | 38 | 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 21 22 23 24 25 26 28 29 30 35 36 37 38 39 42 43 44 45 46 47 48 49 51 48 26 сентября 2013 10:25 | 36 | 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 21 22 23 24 25 26 28 29 30 35 36 37 38 42 43 44 45 46 47 48 49 26 сентября 2013 10:25 | 38 | 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 18 19 21 22 23 24 25 26 28 29 30 35 36 37 38 42 43 44 45 46 47 48 49 51 49 26 сентября 2013 11:30 | 37 | 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 21 22 23 24 25 26 28 29 30 35 36 37 38 39 42 43 44 45 46 47 48 49 26 сентября 2013 11:20 | 37 | 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 21 22 23 24 25 26 28 29 30 35 36 37 38 39 42 43 44 45 46 47 48 49 50 26 сентября 2013 13:40 | 35 | 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 21 22 23 24 28 29 30 35 36 37 38 39 42 43 44 45 46 47 48 49 26 сентября 2013 14:50 | 34 | 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 21 22 26 28 29 30 35 36 37 38 39 42 43 44 45 46 47 48 49

Таким образом, мы имеет три даты, где произошли точки пересечения наилучшего времени для каждого из новобрачных. Это пересечение и есть ключевой момент и наша задача выбрать наилучшую дату из них. 09 мая 2013 в 09:45 (30 пунктов набирает мужчина и 30 женщина) 11 августа 2013 в 13:00 (35 пунктов набирает мужчина и 37 женщина) 26 сентября 2013 в 10:25 (36 пунктов набирает мужчина и 38 женщина) Теперь проанализируем тщательнейшим образом, какая из полученных дат наиболее благоприятна по Три-Варга – Раши, Дреккана (D-3), Навамша (D-9), с учётом варги Накшатрамша (D-27) Первая дата – 09 мая 2013 в 09:45 – несмотря на то, что есть точки пересечения, но тем не менее этот день должен быть исключён, так как Чандра 1. в этот день в неблагоприятной Накшатре Бхарани и 2. получает влияние малефиков (неблаготворных Грах)

Вот эта карта:

Вторая дата – 11 авгста 2013 в 13:00 является удовлетворительной, так как в этот день Чандра

в благоприятной Накшатре Хаста, но вместе с Шукра которая в ничче (падении) и под аспектом Мангала.

В таком браке будет слишком мало нежности, заботы, и чувства будут подвержены страстям.

Вот эта карта:

Третья дата 26 сентября 2013 в 10:25 является наилучшей из заданного отрезка времени

В этот день Чандра (Луна) в мягкой и благоприятной Мригашире.

В четверг, в 22-й лунный день.

Можно ещё добавить, что Гуру и Шукра в точном тригоне друг к другу.

Кроме того в карте Мухурты Раджа-йоги.

Бенефики (Гуру и Шукра) в Лагне Навамши – Джайа-йога.

Корректируем время для восхождения в Накшатрамше благоприятной Накшатры.

C 23°20'00'' – по 24°26'40'' в Накшатрамше (D-27) будет восходить

22-я Накшатра Шравана, которая находится под управлением Чандры, которая в Раши в соединении с Гуру в 9-й бхаве – создаёт Раджа-йогу и даёт возвышение.

Таким образом, у новобрачных будет целых 6 минут для росписи о регистрации.

Это самая наилучшая из возможных дата и время в течении всего года.

Итоговая дата для бракосочетания : 26 сентября 2013 в 10:27 (47N58/ 37E54)



Вот эта карта:

Дата и время найдены.

В этот момент молодожёны и должны зафиксировать свой союз росписями.

Молодожёны, согласовав с администрацией ЗАГСа,

расписались точно в указанное время, и живут в мире и согласии.

После бракосочетания у пары началось финансовое процветание.

К сожалению, многие молодожёны уделяют большое внимание самому торжеству церемонии,

нарядам, праздничному столу, свадебному путешествию и т. д., то есть вещам,

которые не являются первостепенно важными для дальнейшего благополучия пары.

И довольно нередко такой союз заканчивается разрывом, оставляя осадок обиды,

начиная от обманутых надежд и заканчивая растраченными средствами и временем.

Поэтому если Вы (или близкие Вам люди), собираетесь связать себя

семейными узами, не недооценивайте важность благоприятного

расположения Планет в момент бракосочетания.

Предлагаемый расчёт благоприятных дат для бракосочетания кардинально отличается от тех,

что предлагают на просторах Интернета и основан на личных ректифицированных картах молодожёнов

и исходя из их личных данных я пошагово определяю как совместимость, так и нужную дату для росписи в ЗАГСе.

Цель статьи – объяснить, что, выполняя рекомендации древних Риши (Ведических Мудрецов), Джйотиш-Астролог поможет получить благоприятные результаты благодаря естественным законам Природы.

卐 ॐ 卐

Если Вас интересует благоприятное время для бракосочетания

смогу помочь найти наилучшую дату и время из возможных. Обращайтесь напрямую на почту: Acubens33@gmail.com С уважением, Shri Jyotish Acubens ( श्री ज्योतिष अकुबेनस् )

आ नो भद्रा: क्रतवो यन्तु विश्वत:

॥ ॐ नमः शिवाय ॥