ॐ गुरवे नमः
Несколько важных советов Ведической Астрологии
Some important Vedic Astrology's tips
वैदिक ज्योतिष में कुछ विशेष नियम और उपाय
Для счастливой семейной жизни необходимо выбрать нужного партнёра, который совместим с Вами.
Уточню, что речь не о привязанности, а именно о совместимости – эту простую вещь не каждый понимает.
Далее определяем благоприятное время для бракосочетания, так как и момент регистрации является важным.
Для этого мы исключаем все неблагоприятные факторы в потоке времени и оставляем только благоприятный момент.
Стоит признать, что в современном мире большинство счастливых пар не выдерживают проверку временем.
Благодаря статистике каждый может понять реальное положение дел и увидеть, как растёт число разводов.
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Численность
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II – Бракосочетания
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Х – Разводы
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1800000
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II
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1600000
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II
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1400000
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1200000
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1000000
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800000
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600000
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400000
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200000
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Х
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100000
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Х
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50000
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1940
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1950
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1960
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1970
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1980
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1990
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2000
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2010
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2020
Древние сокровенные тексты объяснили, что человек выбирает партнёра исходя из влияния Грах на 7-ю бхаву,
таким образом, безусловно, важным при определении семейной гармонии является их положение в карте рождения.
Трактат "Хора-Ратнам" (होरारत्नम:) приводит следующие пояснения:
|
№
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ॐ
|
Граха
|
Результаты Грахи в 7-й бхаве
|
1
|
☉
|
Сурйа
|
कलत्रगस्तीक्ष्णकरः प्रसूतौ कुरूपदेहं कुकलत्रभाजम् ।
कफानिलाभ्यां परिपीडिताङ्गं कामार्तदेहं गतसौहृदञ्च ॥ १९ ॥
Рождённый человек выбирает себе яростного супруга, сам будет
противоречив и непривлекателен, поздний или сложный брак,
склонен к физическим недостаткам, имеет избыток сексуальных желаний.
|
2
|
☽
|
Чандра
|
कलत्रगः सञ्जनयेच्छशाङ्को धर्मध्वजं भूरिदयासमेतम् ।
प्रसन्नमूर्ति विभवान्वितञ्च प्रख्यातकीर्ति सुधिया समेतम् ॥ ३१ ॥
Рождённый выбирает ветренного партнёра, который долго не остаётся
на одном месте; сам будет слабовольным, стремится жениться рано,
непостоянен, предрасположенность к нескольким бракам.
|
3
|
♂
|
Мангала
|
कलत्रसंस्थः क्षितिजः प्रसूते विदेशमाजं कुकलत्रयुक्तम् ।
विवादशीलं बहुशत्रुपक्षं नीचानुरतं प्रियसाहसं च ॥ ४३ ॥
Рождённый выберет себе в супруги конфликтного человека;
сам также будет склонен к постоянным спорам и заимеет много врагов.
Он увлечён страстями, его супруга будет в большой опасности.
Этот человек стремится жить вдали от места своего рождения.
|
4
|
☿
|
Буддха
|
कलत्रगः सोमसुतः सुसत्यं नरं प्रसूते बहुभोगभाजम् ।
पतिव्रताकान्तमभीष्टहीनं परोपकारं प्रणतं सदैव ॥ ५५ ॥
Человек выбирает целомудренного и образованного супруга, который
отличается большими знаниями; сам не будет иметь сильных желаний,
старается быть полезным другим и будет скромен и застенчив.
|
5
|
♃
|
Гуру
|
सुरुपहारं सुमतिं सुशीलं कामाश्रितो देवगुरुः प्रसूते ।
प्रख्यातवंशं वृजिनेन हीनं सत्याश्रयं देवगुरुप्रभकम् ॥ ६७ ॥
Человек выбирает себе красивую супругу, полную хороших достоинств;
сам принадлежит к известной семье, благоразумен и добродетелен,
почитает Богов и Наставников; он образован и состоятелен,
он способен стать лидером других.
(если Гуру вакра или в неподвижном знаке – будут разочарования в браке)
|
6
|
♀
|
Шукра
|
कामाश्रितः सञ्जनयेत्प्रसिद्धं शुक्रः सुमूर्ति सुकलत्रभाजम् ।
सत्याधिकं भूरिदयासमेतं प्रशंसितं साधुजनैः सदैव ॥ ७९ ॥
Человек выбирает себе привлекательную и добродетельную супругу,
которая сможет сделать его счастливым; сам он будет любезным,
правдивым, солидным и достойным; его супруга способствует процветанию
(если увлечётся распущенными женщинами потеряет жену и благополучие)
|
7
|
♄
|
Шани
|
कलत्रगः सूर्यसुतो विधत्ते कुदाररक्तं सुधिया समेतम् ।
पापानुरतं विनयेन हीनं सुसति शाखविवर्जितञ्च ॥ ९१ ॥
Рождённый выбирает себе злого супруга; сам он будет интеллектуален,
но греховен, лишён друзей и не религиозен; возможны болезни жены и
матери, его образование часто прерывается, его профессиональная
деятельность продвигается с большим трудом и множеством препятсвий.
(он может всё потерять из-за слабости здоровья, тяжб или распутства)
|
8
|
☊
|
Раху
|
जाताविरोधं खलु प्राणनाशं प्रचण्डरूपामथ कोपयुक्ताम् ।
विवादशीलामथ रोगयुक्तां प्राप्नोति जन्तुर्मदगस्तमश्चेत् ॥ १०३ ॥
Рождённый выбирает себе внешне сурового и раздражительного супруга;
сам он будет склонен к противозаконной деятельности;
он получает благосостояние от брака, но могут иметь и увлечения.
(первый супруг находится под угрозой преждевременной смерти,
а второй подвергнется заболеваниям печени; супруг будет расточителем
и будет склонен к наслаждениям и удобствам любой ценой).
|
9
|
☋
|
Кету
|
शिखी सप्तमे मार्गगोद्वेगता च निवृत्तिश्च नाशोऽथवा चारिसंधैः ।
भवेत्कीटगः सर्वदा लाभकारी कलत्रादिपीड़ा - व्ययं व्यग्रता च ॥ ११५ ॥
Рождённый выбирает странную и недобрую супругу и не позволит
в браке наслаждаться гармонией отношений, вызывая конфликты.
Сам рождённый станет бесцельно блуждать (путешествовать),
будет беспокойным, независимым даже от близких людей.
(Кету в Врисчика или Дхану не приведёт к неблагоприятным результатам,
а наоборот наградит прибылью).
Время бракосочетания (союза) в трактате "Джатака-Париджата" (जातक पारिजात) определяется следующим образом:
|
लमानणपतिस्फुटैक्यगृहगे जीवे विवाहं वदेत् चन्द्राधिष्ठिततारकावधपयोरैक्यांशके वा तथा ।
जीवे मित्रनवांशके बलयुते यद्येकदारान्वितः खांशे द्वित्रिकलत्रवान् बहुवधूनाथः खतुङ्गांशके ॥ २७ ॥
Сложите суммарное число хозяев Лагны и 7-й бхавы.
Найдите Раши и Навамшу, обозначенную результатом.
Когда транзитный Гуру будет проходить эту долготу, человек вступит в союз.
Если Шукра проходит транзитом через знак или его тригон
Раши или Навамши Лагнеши – человек вступает в совместную жизнь.
Время брака также определяется сложив правителей Накшатр занятых Чандрой и 7-й бхавой.
Если Навамша занятая Гуру будет принадлежать другу, то человек имеет только одну жену,
если же Гуру в своём доме - то будет несколько жён, если в учча – то он имеет множество жён.
Что принесёт бракосочетание (союз) – возвышение или наоборот также следует из карты рождения.
Трактат "Джйотишарнава Наванитам" (अथ ज्योतिषार्णव नवनीतम्) "Jyotisharnava Navanitam" гласит:
|
भाग्यं विवाहात्परतो वदन्ति शुक्रस्थपे चोपचयान्विते ।
कुटुम्बपे तादृशभावयुक्त लगेश्वरे वा शुभदृष्टियोगात् ॥ १६९ ॥
Процветание после брака придёт в том случае, когда хозяин 2-й бхавы или же Лагнеша
или же диспозитор Шукры занимает Упачайа бхавы (3 / 6 / 10 / 11) под влиянием бенефиков.
|
लग्नेश्वरात्पूर्णबले कळत्रनाथे शुभाशे शुभदृष्टियोगे ।
वैशेषिकांशे परमोच्चभागेत्कुत्कृष्टजातौ हि कळत्रलाभः ॥ १७० ॥
Каста или уровень благополучия семьи супруга будет зависить от силы управителя 7-й бхавы
и должен быть сильней, чем Лагнеша, его расположения в Варгах (Дашаварга) и Деватах.
|
लग्नेश्वरात्हीनबले कळत्रनाथेरिभागांशयुते विमूढे |
नीचांशे नीचसमन्विते वा निकृष्टजातौ हि कळत्रलाभः ॥ १७१ ॥
Если же управитель 7-й бхавы имеет меньше силу, чем Лагнеша, и при этом находится в Навамше
врага или в сожжении или в ничча и поражён малефиком, супруг человека будет из низкого сословия.
|
कृशस्तनो भूमिसुते मदस्थे लम्बस्तना मन्दफणीन्द्रकेती ।
आलिहितेचोर्धकुचौ रवौस्यात् शेवैरहिरुत्तमकोमलस्तना ॥ १७६
॥ शुभग्रहण सहिते दारेशे तथा विधौ । समस्तना भवेत्पनी पापयोगेऽन्यथा वदेत् ॥ १७७ ॥
अतिस्थूलस्तना पनीनशुभे दारनायके । जलग्रह जलभंस्थे गुरुणानिरीक्षिते ॥ १७८ ॥
तदीशे गुरुशुक्रौ वा शुभांश सहिता यथा । समभगवदेत्तस्याः पापयुक्ते तु दैधिक । । १७९ ॥
दारेशे शुष्कराशिस्थे दारेवा शुष्कसंज्ञके । शुष्कग्रहेण सन्दृष्टेत्वना गुह्यमादिशेत् ॥ १० ॥
Если на 7-ю бхаву оказывает влияние Сурйа – у супруги будут высокие груди,
если же Чандра – груди у женщины будут небольшого размера и мягкие,
если Мангала – груди будут слабыми, если Буддха – аккуратные и маленькие груди,
если сильный Гуру создайт это влияние – груди будут объёмными и увесистые,
если Шукра – груди будут прекрасными и сохраняют свою упругость до старости,
Шани – груди будут сухими и длинными, Раху или Кету – сначала большими, а потом увядшими.
Чем большее число бенефиков оказывают влияние на 7-ю бхаву, тем более привлекательны груди.
Положение управителя 7-го в водном знаке также увеличивает размеры женской груди.
Если правитель 7-го расположен в сухом знаке – женский орган испытывает недостаток влаги,
если же в водном – то в женском половом органе будет необходимая влажность.
Хозяин 7-го в Навамше бенефика сделает половой орган супруга гармоничным,
а в Навамше малефика сделает его орган длинным (что считается неблагоприятно).
В фундаментальном трактате «Брихат-Парашара-Хора-Шастра» (बृहत्पाराशरहोराशास्त्र)
даются важные предостережения, которые необходимо знать:
|
कुजांशेऽस्तगते सौरि – वृष्टे नारी सरुग्भगा ।
शुभाश सप्तमे जेया सुभगा पतिवल्लभा ॥ ३५ ॥
Если в женской карте 7-я бхава находится в Навамше Мангала и аспектируется Шани –
такая женщина будет иметь больной детородный орган и будет в этом несчастна.
Если же 7-я бхава занимает Навамшу бенефика – то женщина удачлива и любима мужем.
|
शुक्रेज्यावष्टमे सारौ सप्तमे वा कुजो भवेत् ।
शनिना दृग्युतो नारी गलद्गर्भा प्रकीर्तिता ॥ ४१ ॥
Если в карте женщины Гуру и Шукра соединяются с Мангала или Мангала расположен
в 8-й бхаве под влиянием Шани – женщина вместо рождения детей делает аборты.
|
पापकर्तरिके लग्ने चन्द्रे जाता च कन्यका ।
समस्तं पितृवंशं च पतिवंशं निहन्ति सा ॥ ४२ ॥
Если женщина имеет в своей карте рождения Лагну и Чандру, которые окружены малефиками,
то она погубит (разрушит) род своего отца и мужа (не будет больше продолжение рода).
|
ससाग्निजलेशले भानुमन्दारवासरे । भद्रातिथौ जनुर्यस्याः सा विषाख्या कुमारिका ॥ ४३ ॥
सापश्च शुभो लग्ने द्वौ पापो शत्रुभस्थिती । यस्या जनुषि सा कन्या विषाख्या परिकीर्तिता ॥ ४४ ॥
विषयोगे समुत्पन्ना मृतवत्सा पदुभंगा । वस्त्राभरणहीना च शोकसन्तप्तमानसा ॥ ४ ॥
सप्तमेशः शुमो वापि सप्तमे लग्नतोऽथवा । चन्द्रतो वा विषं योग विनिहन्ति न संशयः ॥ ४६ ॥
Если женщина родилась при следующем одновременном сочетании:
1) Накшатры Ашлеша, Криттика или Шатабхиша
2) дни недели – воскресенье, суббота или вторник
3) и при этом в Титхи Бхадра – то есть 2-й / 7-й / 12
то она называется Виша-Канйа – женщина-змея.
Если и малефик, и бенефик находятся в Лагне, а два малефика занимают Раши врага,
то такая женщина также опасна, так как она является Виша-Канйа – женщина-змея.
Эта женщина способна уничтожить свой род, так как рожает мёртых детей (मृतवत्सा).
Но если сильные бенефики оказывают влияние на 7-ю бхаву от Лагны или Чандры,
или же на правителя 7-й бхавы – то пагубные результаты Виша-Канйа аннулируются.
Джйотиш (Ведическая Астрология) позволяет определить и совместимость, и наилучшее время для союза.
В данной статье будет рассмотрено всё необходимое пошагово, просто и доступно для понимания.
Итак, обозначим обязательные требования в двух пунктах.
|
1
|
मिलान
|
Партнёр, который хорошо совместим с Вами для союза
|
2
|
मुहूर्त
|
Благоприятный момент для регистрации бракосочетания
Для определения совместимости здесь будут рассмотрены также две важные составляющие:
|
1
|
दारा
|
Дара-пада
|
2
|
उप
|
Упа-пада
Рассмотрим подробней, так как это объяснялось Мудрецами древности:
|
सू० ॥ आत्माधिक : कलादिभिर्न भोगस्सप्तानांमष्टानां वा ।
Граха с наибольшими градусами – Атма-карака, с наименьшими – Дара-карака.
|
सू० लाभ पदे केन्द्र त्रिकोणे वा श्रीमन्तः
Если Дара-пада в Кендре или Триконе от Арудхи – рождённый благославлён Sreemantyoga (обеспечен).
|
सू० । अन्यथा दुस्स्थे ( दुस्स्थाः पाठान्तरम् )
Если Дара-пада находится в Дустхане (6 / 8 / 12) от Арудха-Лагны –
рождённый становится материально зависимым (нуждающимся / бедным).
Его семейная жизнь полна печали (безрадостна / неудовлетворёна / несчастна).
|
सू० । केन्द्र त्रिकोणोपचयेषु द्वयोमैत्री ।
Если Дара-пада занимает Кендру (1 / 4 / 7 / 10), Кону (5 / 9) или Упачайа (3 / 10/ 11)
от Арудхи, будет взаимная привязанность между мужем и женой (дружественность в семье).
|
सू० । रिपुरोगचिन्तासु वैरम्
Любая Пада в 6 / 8 / 12 от Арудхи вызовет взаимную вражду между этими людьми
(например если Путра-пада в 6-м от Арудхи – будет вражда между родителем и ребёнком).
Рассмотрим Упа-паду из первоисточника данного Махариши Джаймини.
|
सू० । उपपदं पदं पित्रनुचरात्
12-я пада от Арудхи будет Упа-падой.
|
सू० । तत्रपापस्य पापयोगे प्रव्रज्या दारनाशो वा
Если Упа-пада (или же 2-я от неё) занята малефиком, то если этот малефик в 1-й половине Раши,
(с 1°-15°) – человек лишится имущества, а если во 2-й половине (с 15°-30°) – он потеряет супругу.
Но если 2-й (от Упа-пады) будет чётный знак – интерпретировать следует наоборот.
|
सू० । नाऽत्र रविः पापः
Сурйа здесь не рассматривается как малефик, также как и Раши Сурйа – Симха.
Знаки малефиков – это Меша, Врисчика, Макара и Кумбха.
|
सू० । शुभ दृग्यागान ।
Если в Упа-паде (или же во 2-м от неё) находятся бенефики (или же Сурйа), результаты будут хорошими.
|
सू० । नीचे दारनाशः ।
Если в Упа-паде (или же во 2-й от неё) Граха в ничча – рождённый столкнётся с утратой своей жены.
|
सू० । उच्चे बहुदारः
Граха в учча в Упа-паде (или во 2-й от неё) наделит рождённого многими жёнами.
|
सू० । युग्मे च
Человек также будет обладать множеством жён, если Упа-пада (или 2-й от неё) является Митхуной.
|
सू० । तत्र स्वामि युक्ते स्वः वा तद्धेतावुत्त रायुषि निर्दारः ।
Если Упа-пада (или 2-й от неё) занят собственным хозяном, или же хозяин Упа-пады (или 2-й от неё)
занимает свой собственный знак – рождённый овдовеет во 2-й половине своей жизни.
Будут те же результаты, если Шукра занимает Вришабху или Тулу
или же если Дара-карака занимает свой собственный Раши.
|
सू० । उच्चे तस्मिन्नुत्तम कुलात् दारलाभः
Если хозяин Упа-пады (или 2-го от Упа-пады) или же Дара-карака расположена в учча,
то супруга будет принадлежать к знатному сословию (высокопоставлена и обеспечена).
|
सू० । नीचे विपर्ययः
Если же он в ничча, то супруга будет из низкого сословия (малоимущая).
|
सू० । शुभसंबंधात् सुन्दरी
Если Упа-пада (или 2-й от неё) связан с бенефиком – супруга человека будет красива.
Также следует интерпретировать, если Дара-карака с бенефиком.
|
सू० । शनिराहुभ्यां अपवादात् त्यागो नाशो
Если есть связь (аспект или соединение) с Шани и Раху – рождённый разводится со своей супругой
из-за скандала или же он может лишиться своей супруги из-за её утраты.
Далее идёт перечисление о возможных болезнях супруга – эти сутры я пропускаю.
|
सू० । शुभ दृग्योगान्न
Неблагоприятное с супругой не случается, если Упа-пада и т.д. связаны с бенефиком.
|
सू० । सप्तमांश ग्रहेभ्यश्चैवम् ।
Все результаты, описанные ранее (про Упа-паду и 2-й от него), также могут быть оценены
о 7-го от Упа-пады, Навамши и Каракамши, согласно заверению Вриддха-Карика.
Далее идёт перечисление о рождении детей:
|
सू० । बुधशनिशुक्रष्वनपत्यः
Если они (вышеупомянутые) связаны с Шани и Буддхой – рождённый бездетен.
|
सू० । पुत्रेषु रविगुरुराहुभिः बहुपुत्रः ।
Если Сурйа, Гуру и Раху связаны с 5-м (от Упа-пады или вышеобозначенным) даёт много сыновей.
|
सू० । चन्द्रेणैक पुत्रः
Если в 5-м (от Упа-пады или вышеобозначенным) находится Чандра – будет сын.
|
सू० । मिश्रे विलंबात् पुत्रः ।
Если 5-й (от Упа-пады и т.д.) связан и со зрелыми и с бесплодными Грахами – потомство отсрочено.
Периоды отсрочки для участвующих Грах следующие:
Гуру – 1 год, Чандра – период определяем согласно знаку,
Мангала – 5 лет, Буддха – 3 года, Кету – 3 года, Раху – 5 лет.
Определите силу Грах и исходите от самой сильной из них.
Если Карака в учча, задержка будет на год меньше. Если Карака в ничча – задержка будет на год больше.
|
सू० । कुजशनिभ्या दत्तपत्रः
Если 5-й (от Упа-пады или вышеобозначенным) занят Мангала и Шани, рождённый усыновит ребёнка.
Мангала с Буддха приведёт к сложным отношениям с ребёнком.
Шани способен дать рождение мёртвым детям.
|
सू० । ओजे बहुपुत्रः
Если 5-й (от Упа-пады или вышеобозначенным) является нечётным Раши – у человека много детей.
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सू० । युग्मेऽल्पपुत्रः
Если этот Раши окажется чётным знаком – рождённый будет иметь мало детей.
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॥ Grihakramat kukshi tadisa panchamamsa grahebhya schai vam ॥
Вышеупомянутое определит Граха в 5-м от Упа-пады, управитель 5-го Упапады и Панчамамша.
Обратившиеся ко мне молодожёны попросили найти благоприятный день и час для их бракосочетания
и после моего вопроса – какой отрезок времени следует рассмотреть – определили этот отрезок в течение года,
то есть с 03 октября 2012 – 04 октября 2013 с 09:00 – до 17:00
Задача состоит в том, чтобы найти наилучшие даты из возможных,
то есть выявить те даты и часы, которые максимально лишены негативного влияния.
Выдающийся трактат «Мухурта-Чинтамани» (मुहूर्तचिन्तामणि) объясняет необходимое:
|
भार्या त्रिवर्गकरणं शुभशीलयुक्ता शीलं शुभं भवति लग्न वशे न तस्याः ।
तस्माद्विवाहसमयः परिचिन्त्यते हि तन्निघ्नतामुपगताः सुतशीलधर्माः ॥ १ ॥
Жена, имеющая хорошее поведение, является украшением семьи,
где выполняется Дхарма, Артха и Кама (религия, богатство и удовлетворение).
Поведение женщины после брака будет зависеть от выбранной Лагны во время бракосочетания.
|
आदौ सम्पूज्य रत्नादिभिरथ गणकं वेदयेत्स्वस्थचित्तं
कन्योद्वाहं दिगीशानलहयविशिखे प्रश्नलग्नाद्यदीन्दुः ।
दृष्टो जीवेन सद्यः परिणयनकरो गो तुला कर्कटाख्यं वा
स्यात्प्रश्नस्य लग्नं शुभखचरयुतालोकितं तद्विदध्यात् ॥ २ ॥
Человек, пришедший к Астрологу узнать о бракосочетании, должен поклониться,
предоставив Астрологу такие дары, как драгоценные камни, одежду и подобное,
и когда Астролог будет удовлетворён и в хорошем настроении, ему нужно задать вопрос
о благополучии брака (союза) определённого человека (вопрошающего).
Если Чандра в этот момент вопроса будет в 10 / 11 / 3 / 7 / 5 бхавах (в карте Прашны)
под аспектом Гуру – то бракосочетание будет иметь место,
или же если Лагна будет Вришабха, Тула или Карка и при этом на Лагну
есть влияние сильных бенефиков – бракосочетание скоро произойдёт.
|
विषमभांशगतौ शाशिभार्गवौ तनुगृहं बलिनौ यदि पश्यतः ।
रचयतो वरलाभमिमौ यदा युगलभांशगतौ युवतिप्रदौ ॥ ३ ॥
Когда к Астрологу обращается женщина с вопросом, как скоро произойдёт супружество –
если Чандра и Шукра находится в силе и занимает нечётный знак в Раши и Навамше
и эти Грахи вместе влияют на Лагну – супружество произойдёт в очень скором времени.
Если же мужчина обратился с этоим вопросом и Чандра и Шукра в силе занимают
чётный в Раши и нечётный в Навамше и влияют на Лагну – союз вопрошающего состоится скоро.
|
षष्ठाष्टस्थः प्रश्नलग्नाद्यदीन्दुर्लग्ने क्रूरः सप्तमे वा कुजः स्यात्
मूर्ताविन्दुः सप्तमे तस्य भौमो रण्डा सा स्यादष्टसम्वत्सरेण ॥ ४ ॥
Если же в момент вопроса Чандра в 6 или 8 бхаве или же малефики в Лагне,
или Мангала влияет (аспектом или соединением) на 7-ю бхаву или же Чандра
находится в Лагне под влиянием Мангала – брак вопрошающего будет разрушен.
Смерть супруга или же развод (расставание) случится в течние 8-ми лет брака.
|
प्रश्नतनोर्यदि पापनभोगः पञ्चमगो रिपुदृष्टशरीरः नीचगतश्च
तदा खुल कन्या सा कुलटा त्वथवा मृतवत्सा ॥ ५ ॥
Если (в момент вопроса) малефик занимает 5-ю бхаву и если он находится под влиянием
другого малефика из неблагоприятного знака (управляющий малефком) или недружелюбной Грахи,
то супруг вопрошающего будет свободного нрава (непостоянный / порочный / склонен к измене)
или же дети вопрошающего будут склоны болезненности и к (раннему) умиранию.
|
यदि भवति सितातिरिक्तपक्षे तनुगृहतः समराशिगः शशांक ।
अशुभखचरवीक्षितोऽरिरन्ध्रे भवति विवाहविनाशकारकोऽयम् ॥ ६ ॥
Если вопрос был задан в Кришна-Пакшу (убывающую Луну) и если эта Луна расположена
в 6 или 8 бхаве и (при этом) аспектирована малефиком, то (согласно науке Прашны)
бракосочетание не состоится, даже если всё уже договорено и дата для свадьбы назначена.
|
जन्मोत्थं च विलोक्य बालविधवायोगं विघाय व्रतं सावित्र्या उत पैप्पलं हि सुतया दद्यादिमां वा रहः
। सल्लग्नेऽच्युतमूर्तिपिप्पलघटैः कृत्वा विवाहं स्फुटं दद्यात्तां चिरजीविनेऽत्र न भवेद्दोषः पुनर्भूभवः ॥ ७ ॥
Обряд для умиротворения комбинации вдовства.
Если Джатака или Прашна указывает на "Baala-Vidhwa-Yoga" (вдовство вскоре после брака),
женщина должна выполнить Пиппала-Врату – в течение месяца, начиная с 3-го Титхи Кришна-Пакша
месяца Читра или Ашвини держать строгий пост, а после этого должна быть соблюдена Савитра-Врата
строгий пост (голодание) на 13-й, 14-й и на 30-й Титхи Кришна-Пакша месяца Джейштха,
после чего она должна быть выдана замуж за Господа Вишну или же священное дерево Пиппала
согласно религиозным обрядам её Верования, в благоприятную Мухурту, в одиноком месте,
после этого она должна выйти повторно замуж за мужчину, который имеет длинную жизнь
(полную продолжительность жизни) согласно его карте рождения (и линиям на его руке).
(если не выполнить 1-е условие, а сразу 2-е – мужчина будет предрасположен к трагической смерти
несмотря на длинную жизнь в карте рождения, и по линии руки, которые имеют свойства меняться).
|
प्रश्नलग्नक्षणे यादृशापत्ययुक् स्वेच्छया कामिनी तत्र चे दाव जेत् ।
कन्यका वा सुतो वा तदा पण्डितैस्तादृशापत्यमस्या विनिर्दिश्यते ॥ ८ ॥
Мудрецы древности успешно вот так определяли пол будущего ребёнка:
когда вопрошающий интересуется, кто родится мальчик или девочка – опытный Астролог
после заданного вопроса должен обратить внимание, кого он первого увидит в своём окружении –
если женского пола – родится девочка, если же мужского пола – то мальчик. Это проверенный метод.
|
शंखभेरीविपञ्चीरवैर्मगलं जायते वैपरीत्यं तदा लक्ष्येत् ।
वायसो वा खरः श्वाश्रृगालोऽपि प्रश्नलग्नक्षणे रौति नादं यदि ॥ ६ ॥
Внимательный Астролог должен следить за знаками данными Природой.
Если при обращении вопрошающего Астролог услышит прятные звуки, такие например, как раковину,
мридангу, виины (музыкальный инструрмент) или другие (смех и т.д.) – предзнаменование хорошее,
если же в момент обращения (изучения карты) будет услышан неблагоприятный звук,
такой как крик вороны, осла, собаки, шакала и подобное (плач и т.д.) – это плохое знамение.
|
विश्वस्वातीवैष्णवपूर्वात्रयमैत्रैर्वस्वाग्नेयैर्वा करपीडोचितऋक्षैः ।
वस्त्रालंकारादिसमेतैःफलपुष्पैःसन्तोष्यादौस्यादनुकन्यावरणहि ॥ १० ॥
Невесту (жениха) следует выбрать (определиться / сделать предложение) в следующие Накшатры:
Уттарашадха, Свати, Шравана, Пурвапхалгуни, Пурвашадха, Пурвабхадрапада, Анурадха, Дхаништха,
Криттика, оказав почтение и одарив сладостями, цветами, подарками и мирным сердцем.
Партнёр должен быть выбран в любой день, кроме вторника и в любой титхи кроме Рикта (пустые руки),
в любую Лагну, если она сильна и благоприятна. В это время также все пять частей Панчанги
должны быть положительными, а Чандра сильна и благотворна (под влиянием сильных бенефиков).
|
गुरुशुद्धिवशेन कन्यकानां समवेर्षेषु षडब्दको परिष्टात् ।
रविशुद्धिवशाच्छुभो वराणामुभयोश्चन्द्रविशुद्धितो विवाहः ॥ १२ ॥
Подготовка для бракосочетания благоприятна в то время,
когда транзитные Сурйа, Чандра и Гуру являются одновременными Шуддхи
по отношению к натальной Чандре (Джанма-Накшатре) и занимают следующие бхавы:
|
विश्वस्वातीवैष्णवपूर्वात्रयमैत्रैर्वस्वाग्नेयैर्वा करपीडोचितऋक्षैः ।
वस्त्रालंकारादिसमेतैःफलपुष्पैःसन्तोष्यादौस्यादनुकन्यावरणहि ॥ १० ॥
Празднование бракосочетания является благоприятным, когда Сурйа
находится в Раши Митхуна, Кумбха, Макара, Врисчика, Вришабха и Меша.
Далее необходимы уточнения – если Сурйа находится в Митхуна,
то в месяце Ашадха это только от 1-го до 10-го Титхи в Шукла-Пакше.
Если же Сурйа в Врисчика – то в Картика, если Сурйа в Макара – празднование в Пушйа,
если Сурйа расположено в знаке Меша – то свадьба (торжество) должна быть в Читра.
|
आद्यगर्भ सुतकन्ययोई यो जन्ममासभतिथौ करग्र हः ।
नोचितोऽथ विबुधैः प्रशस्यते चेद्वितीयजनुषोः सुतप्रदः ॥ १४ ॥
Если жених или невеста первенец у родителей, то не следует праздновать бракосочетание
в Джанма-Мааса, Джанма-Накшатру и Джанма-Накшатру (Месяц, Накшатру и Титхи рождения).
Если это уже второй ребёнок, бракосочетание в Джанма-Мааса и т. д. дарует паре рождение сына.
|
ज्येष्ठद्वन्द्वं मध्यमं संप्रदिष्टं त्रिज्येष्ठं चेन्नैव युक्तं कदापि ।
केचित्सूर्य वह्निगं प्रोह्यचाहुनॆवान्योन्यं ज्येष्ठयोः स्याद्विवाहः ॥ १५ ॥
Бракосочетание старшей дочери или же старшего сына не должно праздноваться в месяце Джейштха.
Если дочь старшая, она может выйти замуж за жениха в Джейштха который не является старшим сыном
или же старший сын может быть женат в Джейштха на невесте, которая не является самой старшей
дочерью своих родителей. Если же старший брат / сестра уже умерли – предостережение отменяется.
|
सुत – परिणायात्षण्मासान्तः सुताकरपीडन । न च निजकुले तद्वद्वा मण्डनादपि मुण्डनम् ।
न च सहजयोर्देये मात्रोः सहोदरकन्यके न सहजसुतोद्वाहोऽब्दार्धे शुभे न पितृक्रिया ॥ १६ ॥
В семье бракосочетание дочери не должно быть раньше 6-ти месяцев после брака сына
и Мундана (Чудакарана चूड़ाकरण – первая стрижка волос) ребёнка не должна быть ранее
6 месяцев после брака старшего брата или сестры (одно важное дело от другого отделите 6 месяцами).
|
वध्वा वरस्यापि कुले त्रिपूरुषे नाशं व्रजेत्कश्चन निश्चयोत्तरम् । :
मासोत्तरं तत्र विवाह इष्यते शान्त्याऽथवा सूतकनिर्गमे परैः ॥ १७ ॥
Если в семье жениха или невесты произошла смерть родственника, то обращаются к Вадахана (वागदान),
и бракосочетание (празднование) позволительно только минимум после одного месяца.
Если же бракосочетание не может задерживаться на долгий срок (согласно Мухурте и обстоятельствам),
то после выполнения специального обряда умиротворения и совершения добрых дел и почитания
предков бракосочетание может быть позволено спустя 13 дней после смерти одного из членов семьи.
|
चूडाव्रतं चापि विवाहतो व्रताच्चूडा च नेष्टा पुरुषत्रयान्तरे ।
वधूप्रवेशाच्च सुताविनिर्गमः षण्मासतो वाऽब्दविभेदतः शुभः ॥ १८ ॥
Упанайана (उपनयन) и Мундана (चूड़ाकरण) не будут благоприятны ранее 6 месяцев после брака.
Также Мандана не окажется благоприятен и полезен ранее чем 6 месяцев от Упанайана.
Также и дочь нельзя отправить в дом её мужа раньше 6 месяцев после прибытия жены к сыну.
|
श्वश्रुविनाशमहिजोसुतरांविधत्तः कन्यासुतौ निर्ऋतिजौ श्वशुरंहतश्च ।
ज्येष्ठामजाततनयास्वधवाग्रजंचशक्राग्निजाभवतिदेवरनाशकी ॥ १६ ॥
Дочь или сын, рождённый в Накшатру Ашлеша, принесёт разрушение (болезни / смерть) своей тёще.
Те, чьё рождение произошло в Накшатру Мула, станут причиной разрушения для их тестя.
Рождение дочери в Накшатру Джейштха разрушает старшего брата её мужа.
Дочь, рождённая в Накшатру Вишакха, разрушает младшего брата её мужа.
|
द्वीशाद्यपादत्रयजा कन्या देवरसौख्यदा ।
मूलान्त्यपादसार्पाद्य पादजातौ तयोः शुभौ ॥ २० ॥
Дочь, рождённая в первых трёх падах (четвертях) Вишакха, дарует счастье младшему брату её мужа.
Дочь (или сын), родившаяся в 4-й четверти Накшатры Мула, будет благоприятна для своего тестя.
Человек, рождённый в первой паде Накшатры Ашлеша, окажется благоприятен для своей тёщи.
В других падах (четвертях) этих Накшатр для этих родственников будет опасность (разрушение).
|
वर्णो वश्यं तथा तारा योनिश्च ग्रहमैत्रकम् ।
गणमैत्रं भकूटं च नाडी चैते गुणाधिकाः ॥ २१ ॥
8 Кут - (1) Варна, (2) Вашйа, (3) Тара, (4) Йони, (5) Грахамайтри, (6) Ганамайтри, (7) Бхакута и (8) Нади
формируют баллы совместимости соотвественно приведённому порядку, образуя максимум 36 баллов.
Далее трактат «Мухурта-Чинтамани» приводит тщательное пояснение расчёта совместимости.
Таким образом, труды древних во всех деталях описали всевозможные отношения между мужем и женой.
На основе этого кропотливого построения и определяется дальнейшая совместимость между женихом и невестой.
Приведу как пример результат определения совместимости вышеназванной пары:
|
Мужчина
|
Женщина
|
Совместимость по касте (Варна Кута)
|
Вайшья
|
1 / 1
|
Вайшья
|
Совместимость по симпатии (Васйа Кута)
|
нара
|
2 / 2
|
нара
|
Совместимость для удачи (Дина Кута)
|
6-я Накшатра (Ардра)
|
3 / 3
|
24-я Накшатра (Шатабхиша)
|
Сексуальная совместимость (Йони Кута, 1-й фактор)
|
собака
|
2 / 4
|
лошадь
|
Пол Накшатры (Йони Кута, 2-й фактор)
|
женский
|
Средне
|
женский
|
Рашидхипати (Граха Майтрам)
|
Буддха
|
4 / 5
|
Шани
|
Совместимость для богатства (Гана Кута)
|
человеческое происхождение
|
0 / 6
|
демоническое происхождение
|
Семейное благополучие (Раши Кута)
|
Джанма-Раши Митхуна (3)
|
0 / 7
|
Джанма-Раши Кумбха (11)
|
Энергетическая совместимость (Нади Кута)
|
вата
|
0 / 8
|
вата
|
Суммарная совместимость по Кутам
|
Плохо
|
Помеха супружеской жизни (Ведха)
|
Накшатра Ардра
|
Отсутствует
|
Накшатра Шатабхиша
|
Благополучие (Махендра)
|
6-я Накшатра (Ардра)
|
Присутствует
|
24-я Накшатра (Шатабхиша)
|
Долгая жизнь супруга (Стри-Диргха)
|
6-я Накшатра (Ардра)
|
Присутствует
|
24-я Накшатра (Шатабхиша)
|
Прочность женатой жизни (Радджу)
|
кантарадджу
|
Плохо
|
кантарадджу
|
Совместимость по Аштакаварге
|
Допустимые Джанма-Раши супруги:
|
Средне
|
Допустимые Джанма-Раши супруга:
|
Совместимость по Упа-Паде
|
Допустимые Лагна супруги:
|
Плохо
|
Допустимые Лагна супруга:
Таким образом анализ Аштакуты показал, что пара несовместима и не подходит для совместой гармоничной жизни.
Когда пара несовместима (но привязана друг к другу) и желает быть вместе – в этом случае обращаются к Мухурте
Мухурта (благоприятное время) позволит в потоке времени выбрать наилучшее время – день, час и минуты,
с учётом наставлений, которые были даны мудрецами ещё в древние времена.
|
चन्द्रे सूर्यादिसंयुक्ते दारिद्रयं मरणं शुभम् ।
सौख्यं सापल्यवैराग्यं पापद्वययुते मृतिः ॥ ४५ ॥
Если при бракосочетании в Лагне находится Чандра в соединении с Сурйа – будет бедность,
если она (Чандра) в соединении с Мангала – возможна смерть, если она с Буддха – благоприятно,
если она с сильным Гуру – будет большое счастье, если с Шукрой – возможна вражда (из-за ревности),
если с Шани – данное соединение указывает на отрешённость, аскетизм, отшельничество, одиночество;
если Чандра с Раху – большие неприятности и множество проблем, которые никак не решаются,
если с двумя малефиками – угроза страданий, равных смерти.
Если Чандра сильна, в собственном Раши или в учча или знаке друга (и под аспектом бенефеков),
то согласно Нарада Муни неблагоприятные результаты не будут проявлены (Йути-доша удалена).
|
जन्मलग्नभयो मृत्युराशौ नेष्ट : करग्रहः ।
एकाधिपत्ये राशीशमैत्रे वा नैव दोषकृत् ॥ ४६ ॥
Если 8-й Раши от Лагны или Чандры восходит в момент бракосочетания – брак будет неблагоприятным
Но когда Лагнеша или Чандреша Джатака является хозяином Лагны в Мухурте брака – Доши нет.
|
मीनोऽक्षकर्कालिमृगस्त्रियोष्टमं लग्नं यदा नाष्टमगेहदोषकृत् ।
अन्योन्यमित्रत्ववशेन सा वधूभवेत्सुतायुगृहसौख्यभागिनी ॥ ४७ ॥
Если 8-й от натальной Лагны или Чандры являются Мина, Вриша, Карка, Врисчика, Макара или Канйа
и (при этом) этот Раши становится также Лагной в Мухурте бракосочетания – Доши не будет.
|
मृतिभवनांशो यदि च विलग्ने तदधिपतिर्वा न शुभकरः स्यात् ।
व्ययभवनं वा भवति तदंशस्तदधिपतिर्वा कलहकरः स्यात् ॥ ४८ ॥
Если Навамша Раши или знак 8-го или хозяин 8-го от Лагны оказывается Лагной при Мухурте брака,
то празднование (регистрация) бракосочетания в это время является неблагоприятным.
Также если Навамща 12-го или Раши 12-го или управитель 12-го будет Лагной при бракосочетании,
то эта йога (конфигурация) приведёт к взаимонепониманию (постоянным ссорам) между молодыми.
Мухурта будет рассмотрена значительно тщательней, чем общепринятая для этой цели
(например в работе др. Рамана «Мухурта»), таким образом в обязательном случае будут рассмотрены пункты:
|
1
|
Панчака (совокупная энергия факторов Мухурта)
|
2
|
Тара-Бала (сила Накшатры)
|
3
|
Чандра не проходит 8-ю Накшатру от Накшатры, где располагается Накшатра человека
|
4
|
Исключена Картари-Доша («ножницы») на Лагну
|
5
|
Исключены зловредные Гхати
|
6
|
Лагна — Кендра или Трикон человека
|
7
|
Мухурта по Хора-Вара-Накшатра
|
8
|
Исключены Кала-доша, Ганда, Кандак, Стхуна
|
9
|
Исключены Титхи «Пустые руки»
|
10
|
Транзит благодетелей через Накшатру, в где Чандра в карте рождения человека
|
11
|
Исключён транзит по 16-й и 22-й Дрекканам, вызывающим опасности и несчастные случаи
|
12
|
Исключён транзит по зловредным Навамшам (36-я, 55-я, 64-я, 72-я, 81-я, 88-я, 96-я)
|
13
|
Управители дня (Вара) и управитель часа (Хора) в Кендре/Триконе
|
14
|
Управитель Накшатры Чандра должны быть в Кендре/Триконе
|
15
|
Исключены неблагоприятные отрезки в зодиаке (Бхуджанга/Раху/Гридхара)
|
16
|
Исключены Дхина-Мритйу/Дхина-Рогам
|
17
|
Сарватобхадра: исключены Сангатика, Ваинасика, Тришула-Накшатры и «8 молний»
|
18
|
Исключена Ганданта
|
19
|
Пушкара
|
20
|
Исключена Дурмухурта
|
21
|
Исключена неблагоприятная Карана
|
22
|
Исключена Бхадра
|
23
|
Исключена КуНавамша
|
24
|
Исключена неблагоприятная Нитйа-Йога
|
25
|
Исключён Самахатхам
|
26
|
Шукра не в 6-й Бхаве и Мангала не в 8-й Бхаве
|
27
|
Шукра не в 6-й Бхаве и Мангала не в 8-й Бхаве
|
28
|
Исключена неблагоприятная Чогхадийа
|
29
|
Исключена Раху-Кала
|
30
|
Исключена Гулика-Кала
|
31
|
Исключены Артхапрахарам / Йамаганда / Калан
|
32
|
Сильная Самудайа-Аштака-Варга
|
33
|
Исключена Экаргала-Йога
|
34
|
Исключена Нижигайа (Вишйа-Гхати)
|
35
|
Исключена Сунйам-Йога
|
36
|
Исключено Солнечное/Лунное затмение
|
37
|
Исключена неблагоприятная Лагна на основе Аштаки Шани
|
38
|
Чандра не занимает положение 6 / 8 / 12 от Джанма-Раши
|
39
|
Чандра-Бала (Чандра в благоприятной Накшатре)
|
40
|
Исключена Шаката-йога (Чандра не проходит 6/8/12 от Гуру)
|
41
|
Чандра в D-1 не должна быть соединена с вредителем
|
42
|
Исключён неблагоприятный транзит Чандра от 0° Кумбха до 16°40' Мина
|
43
|
Гуру в Лагна (или другой Кендре / Триконе)
|
44
|
Транзит управителя Лагна в D-9 через управителя Лагна в D-1 (соединение или в триконе)
|
45
|
Благодетели расположены парами в Лагне D-9 (Чандра / Будха / Гуру / Шукра)
|
46
|
Исключены Джалитхам / Дхватжадхандам
|
47
|
Исключена Шадастхимукха-Йога
|
48
|
Исключена Крура (неблагоприятные месяцы и годы)
|
49
|
Исключена Кумбха Лагна
|
50
|
Абхиджит-Мухурта
|
51
|
Брахма-Мухурта
|
52
|
Исключена Латта
|
53
|
Благоприятная Гочара-Пхала
|
54
|
Сиддха-Йога
|
55
|
Объединение мощных Йог
|
56
|
Успех и процветание (из «Девакералам»)
|
57
|
Благоприятное влияние Сахам
|
58
|
Сильная Праштар-Аштака-Варга
|
59
|
Благоприятный транзит по Кала-Пуруша
|
60
|
В 7-й Бхаве отсутствуют Грахи
|
61
|
Чандра не находится в соединении с другими Грахами
|
62
|
Чандра получает аспекты только от Шукра и/или Гуру либо не аспектирована вовсе
|
63
|
В 8-й Бхаве отсутствуют малефики
|
64
|
Чандра-Бала (Чандра в благоприятной Накшатре)
Теперь я объясню последовательность.
После дат и времени я указал общий бал выполняющихся пунктов Мухурт (из 64) данных в таблице Мухурты.
Должно быть всё понятно. Вам нужно смотреть на саму дату и время и на балы. Чем их больше тем лучше.
Основные пункты я учитываю в обязательном случае.
На всякий случай показательно объясню на примере.
Вот, как пример дата: 5 сентября 2015 12:30 | 36 |
1 2 4 5 6 7 8 12 14 15 17 18 19 23 24 25 26 28 29 30 31 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 51
В этом виде перечислены выполняющиеся из таблицы пункты.
Красным шрифтом я обозначу наилучшую из возможных дат.
Синим цветом шрифта обозначу время Мухурты для бракосочетания.
Уточню, что в данном расчёте я взял рабочее время ЗАГСа – с 09:00 – 17:00
Зелёным обозначу количество выполняющихся пунктов в таблице Мухурты.
Наиболее важные пункты рассчитываются мною в обязательном случае.
Дополнительно рассматривается Сарватобхадра для анализа как совместимости пары, так и их бракосочетания.
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Период нахождения благоприятной Мухурты с 03.10.2012 – по 04.10.2013 с 09:00 - 17:00
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1
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Мужчина рождённый
22 октября 1978 в 14:22 (47N58/ 37E54)
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Женщина рождённая
17 мая 1982 в 10:35 (47N56/ 37E58)
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2
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21 октября 2012 9:00 | 31 |
1 2 3 5 7 8 10 12 13 14 15 18 19 23 25 26 28 29 30 36 37 38 39 42 44 45 46 47 48 49 51
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3
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21 октября 2012 9:05 | 32 |
1 2 3 5 7 8 10 12 13 14 15 18 19 23 25 26 28 29 30 35 36 37 38 39 42 44 45 46 47 48 49 51
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4
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21 октября 2012 9:10 | 33 |
1 2 3 5 7 8 10 12 13 14 15 18 19 21 23 25 26 28 29 30 35 36 37 38 39 42 44 45 46 47 48 49 51
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5
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21 октября 2012 9:25 | 32 |
1 2 3 5 7 8 10 12 13 14 15 18 19 21 23 25 26 28 29 30 36 37 38 39 42 44 45 46 47 48 49 51
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6
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17 ноября 2012 13:00 | 33 |
1 2 5 8 9 10 11 12 13 14 15 18 19 22 23 25 26 28 29 30 35 36 37 38 39 42 44 45 46 47 48 49 50
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7
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17 ноября 2012 13:15 | 32 |
1 2 5 8 9 10 11 12 13 14 15 18 19 22 23 25 26 28 29 30 35 36 37 38 42 44 45 46 47 48 49 50
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8
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17 ноября 2012 13:25 | 33 |
1 2 5 8 9 10 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 23 25 26 28 29 30 35 36 37 38 42 44 45 46 47 48 49
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9
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17 ноября 2012 16:05 | 30 |
1 2 3 5 8 9 12 14 15 18 19 22 23 25 26 28 29 30 35 36 37 38 42 44 45 46 47 48 49 51
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10
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17 ноября 2012 16:15 | 31 |
1 2 3 5 8 9 12 14 15 18 19 20 22 23 25 26 28 29 30 35 36 37 38 42 44 45 46 47 48 49 51
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11
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17 ноября 2012 16:20 | 31 |
1 2 3 5 8 9 12 14 15 18 19 22 23 25 26 28 29 30 35 36 37 38 39 42 44 45 46 47 48 49 51
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12
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17 ноября 2012 16:30 | 31 |
1 2 3 5 8 9 12 14 15 18 19 21 22 23 25 26 28 29 30 36 37 38 39 42 44 45 46 47 48 49 51
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13
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13 января 2013 9:55 | 35 |
1 2 3 5 6 8 11 12 14 15 18 19 22 23 24 25 26 28 29 30 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 51
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14
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13 января 2013 10:0 | 35 |
1 2 3 5 6 8 11 12 14 15 18 19 22 23 24 25 26 28 29 30 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 51
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15
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13 января 2013 13:15 | 36 |
1 2 3 5 6 8 10 12 14 15 18 19 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49
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16
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3 марта 2013 9:15 | 30 |
1 2 3 5 8 12 14 15 18 19 23 25 26 28 29 30 35 36 37 38 39 42 44 45 46 47 48 49 50 51
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17
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3 марта 2013 9:40 | 30 |
1 2 3 5 8 12 14 15 18 19 23 25 26 28 29 30 35 36 37 38 39 42 44 45 46 47 48 49 50 51
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18
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3 марта 2013 9:45 | 30 |
1 2 3 5 8 12 14 15 18 19 23 25 26 28 29 30 35 36 37 38 39 42 44 45 46 47 48 49 50 51
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19
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9 мая 2013 9:45 | 30 |
1 2 3 5 8 9 12 14 15 18 19 23 25 27 28 29 30 35 36 38 39 42 43 44 45 46 47 48 49 51
|
9 мая 2013 9:45 | 30 |
1 2 3 5 8 9 12 14 15 18 19 23 24 25 28 29 30 35 36 38 39 42 43 44 45 46 47 48 49 51
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20
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9 мая 2013 10:00 | 30 |
1 2 3 5 8 9 12 14 15 18 19 23 25 27 28 29 30 35 36 38 39 42 43 44 45 46 47 48 49 51
|
9 мая 2013 10:00 | 30 |
1 2 3 5 8 9 12 14 15 18 19 23 24 25 28 29 30 35 36 38 39 42 43 44 45 46 47 48 49 51
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21
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9 мая 2013 10:15 | 30 |
1 2 3 5 8 9 12 14 15 18 19 23 25 27 28 29 30 35 36 38 39 42 43 44 45 46 47 48 49 51
|
9 мая 2013 10:15 | 30 |
1 2 3 5 8 9 12 14 15 18 19 23 24 25 28 29 30 35 36 38 39 42 43 44 45 46 47 48 49 51
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22
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9 мая 2013 10:20 | 30 |
1 2 3 5 8 9 12 14 15 18 19 23 25 27 28 29 30 35 36 38 39 42 43 44 45 46 47 48 49 51
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9 мая 2013 10:20 | 30 |
1 2 3 5 8 9 12 14 15 18 19 23 24 25 28 29 30 35 36 38 39 42 43 44 45 46 47 48 49 51
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23
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9 мая 2013 10:30 | 30 |
1 2 3 5 8 9 12 14 15 18 19 23 25 27 28 29 30 35 36 38 39 42 43 44 45 46 47 48 49 51
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9 мая 2013 10:25 | 30 |
1 2 3 5 8 9 12 14 15 18 19 23 24 25 28 29 30 35 36 38 39 42 43 44 45 46 47 48 49 51
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24
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9 июня 2013 13:10 | 37 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 14 15 17 18 19 21 22 23 24 25 28 29 30 31 35 36 37 38 42 43 44 45 46 47 48 49
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25
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9 июня 2013 13:20 | 36 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 14 15 17 18 19 21 22 23 24 25 28 29 30 35 36 37 38 42 43 44 45 46 47 48 49
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26
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9 июня 2013 13:30 | 37 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 14 15 17 18 19 21 22 23 24 25 28 29 30 35 36 37 38 39 42 43 44 45 46 47 48 49
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27
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9 июня 2013 13:40 | 37 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 14 15 17 18 19 21 22 23 24 25 28 29 30 35 36 37 38 39 42 43 44 45 46 47 48 49
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28
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9 июня 2013 13:50 | 37 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 14 15 17 18 19 21 22 23 24 25 28 29 30 35 36 37 38 39 42 43 44 45 46 47 48 49
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29
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9 июня 2013 13:55 | 37 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 14 15 17 18 19 21 22 23 24 25 28 29 30 35 36 37 38 39 42 43 44 45 46 47 48 49
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30
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15 июня 2013 12:55 | 33 |
1 2 5 6 7 8 9 11 12 14 15 18 19 22 24 25 26 28 29 30 31 35 36 37 38 42 43 44 45 46 47 48 49
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31
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15 июня 2013 13:10 | 34 |
1 2 5 6 7 8 9 11 12 14 15 18 19 22 24 25 26 28 29 30 31 35 36 37 38 39 42 43 44 45 46 47 48 49
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32
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15 июня 2013 13:20 | 33 |
1 2 5 6 7 8 9 11 12 14 15 18 19 22 24 25 26 28 29 30 35 36 37 38 39 42 43 44 45 46 47 48 49
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33
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15 июня 2013 13:25 | 33 |
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34
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15 июня 2013 13:30 | 33 |
1 2 5 6 7 8 9 11 12 14 15 18 19 22 24 25 26 28 29 30 35 36 37 38 39 42 43 44 45 46 47 48 49
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35
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11 августа 2013 13:00 | 35 |
1 2 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 17 18 19 21 23 25 26 28 29 30 31 35 36 37 38 42 44 45 46 47 48 49 51
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11 августа 2013 13:00 | 37 |
1 2 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 35 36 37 38 42 43 44 45 46 47 48 49 51
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36
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11 августа 2013 13:10 | 36 |
1 2 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 17 18 19 21 23 25 26 28 29 30 31 35 36 37 38 39 42 44 45 46 47 48 49 51
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11 августа 2013 13:10 | 38 |
1 2 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 35 36 37 38 39 42 43 44 45 46 47 48 49 51
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37
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11 августа 2013 13:25 | 35 |
1 2 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 17 18 19 21 23 25 26 28 29 30 35 36 37 38 39 42 44 45 46 47 48 49 51
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11 августа 2013 13:25 | 37 |
1 2 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 21 23 24 25 26 27 28 29 30 35 36 37 38 39 42 43 44 45 46 47 48 49 51
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38
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11 августа 2013 13:45 | 34 |
1 2 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 17 18 19 21 23 25 26 28 29 30 35 36 37 38 42 44 45 46 47 48 49 51
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11 августа 2013 13:45 | 36 |
1 2 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 21 23 24 25 26 27 28 29 30 35 36 37 38 42 43 44 45 46 47 48 49 51
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39
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11 августа 2013 13:50 | 34 |
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11 августа 2013 13:50 | 36 |
1 2 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 21 23 24 25 26 27 28 29 30 35 36 37 38 42 43 44 45 46 47 48 49 51
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40
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11 августа 2013 14:15 | 35 |
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11 августа 2013 14:15 | 37 |
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41
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5 сентября 2013 10:05 | 32 |
1 2 3 5 6 7 8 11 12 14 15 18 19 23 24 25 26 28 29 30 35 36 38 42 43 44 45 46 47 48 49 51
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42
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5 сентября 2013 10:15 | 33 |
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43
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5 сентября 2013 10:20 | 34 |
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44
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5 сентября 2013 10:40 | 33 |
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45
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5 сентября 2013 10:55 | 33 |
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46
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26 сентября 2013 10:05 | 36 |
1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 21 22 23 24 25 26 28 29 30 35 36 37 38 42 43 44 45 46 47 48 49
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26 сентября 2013 10:05 | 37 |
1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 21 22 23 24 25 26 28 29 30 35 36 37 38 42 43 44 45 46 47 48 49 51
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47
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26 сентября 2013 10:10 | 37 |
1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 21 22 23 24 25 26 28 29 30 35 36 37 38 39 42 43 44 45 46 47 48 49
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26 сентября 2013 10:10 | 38 |
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48
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26 сентября 2013 10:25 | 36 |
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26 сентября 2013 10:25 | 38 |
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|49
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26 сентября 2013 11:30 | 37 |
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26 сентября 2013 11:20 | 37 |
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26 сентября 2013 13:40 | 35 |
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26 сентября 2013 14:50 | 34 |
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Таким образом, мы имеет три даты, где произошли точки
пересечения наилучшего времени для каждого из новобрачных.
Это пересечение и есть ключевой момент и наша задача выбрать наилучшую дату из них.
09 мая 2013 в 09:45 (30 пунктов набирает мужчина и 30 женщина)
11 августа 2013 в 13:00 (35 пунктов набирает мужчина и 37 женщина)
26 сентября 2013 в 10:25 (36 пунктов набирает мужчина и 38 женщина)
Теперь проанализируем тщательнейшим образом, какая из полученных дат наиболее благоприятна
по Три-Варга – Раши, Дреккана (D-3), Навамша (D-9), с учётом варги Накшатрамша (D-27)
Первая дата – 09 мая 2013 в 09:45 – несмотря на то, что есть точки пересечения,
но тем не менее этот день должен быть исключён, так как Чандра
1. в этот день в неблагоприятной Накшатре Бхарани и
2. получает влияние малефиков (неблаготворных Грах)
Вот эта карта:
Дата и время найдены.
Цель статьи – объяснить, что, выполняя рекомендации древних Риши (Ведических Мудрецов),
Если Вас интересует благоприятное время для бракосочетания
смогу помочь найти наилучшую дату и время из возможных.
आ नो भद्रा: क्रतवो यन्तु विश्वत:
॥ ॐ नमः शिवाय ॥